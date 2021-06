todo lo que se sabe sobre alagar el plazo para aplicar la segunda dosis

Venezuela no es el único país que ha tomado la decisión de extender por un lapso de 90 días la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Este sería un intento por inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible

El 4 de junio se hizo pública la decisión del Ministerio de Salud en Venezuela de prolongar por un plazo de hasta tres meses la puesta de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, usada para combatir la covid-19.

En un comunicado enviado a los directores y autoridades de salud estadales, así como a los coordinadores regionales de epidemiología, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, giraba la orden de extender el período de plazo entre la primera y segunda dosis de la vacuna anti covid-19 Sputnik V de 21 a 90 días.

Aunque a muchos sorprendió la decisión y hubo muchas conjeturas al respecto, Venezuela no es el primer país en tomar esta decisión. En Argentina y Bolivia se ha implementado esta medida para tener un mayor alcance en la primera inmunización, luego de las declaraciones ofrecidas el 26 de abril por Alexander Guintsburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Instituto Gamaleya, en Moscú.

En esas declaraciones, el director del instituto donde nació esta vacuna informó que «a petición de nuestros socios extranjeros, informamos que consideramos posible aumentar el intervalo mínimo entre la administración del primer y segundo componente de la vacuna desde los 21 días previamente aprobados, hasta tres meses en los mercados extranjeros».

Aclaró que esta ampliación entre una dosis y otra «no afectará la fuerza de la respuesta inmune causada por nuestra vacuna, y en algunos casos la aumentará y prolongará».

Resaltó que a medida que trascurre el segundo año de la pandemia generada por la covid-19 y en medio de una carrera de los países por vacunar en menor tiempo a gran parte de su población, la demanda por vacunas a nivel mundial es extremadamente alta.

«También creemos que, en un contexto de una demanda extremadamente alta de vacunas entre la población, esta solución permitiría acelerar significativamente la inmunización» dijo el director de Gamaleya.

Sin embargo, aclaró que la decisión de extender este plazo es autónoma de las autoridades sanitarias de cada país donde se aplica la vacuna Sputnik V. En el caso de Rusia seguirán dando cumplimiento a su período de 21 días para una dosis y la otra.

BREAKING: A. Gintsburg, Gamaleya Inst. Director: It’s possible to increase the interval between 1st & 2nd Sputnik V vaccine shots from 21 days up to 3 months. Extending the interval won’t affect the immune response and may even enhance and prolong it.https://t.co/Yinpj1nygl

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 26, 2021