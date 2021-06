+VIDEO | CR7 retira botellas de Coca-Cola y las sustituye por agua

Al astro portugués Cristiano Ronaldo no le importó que Coca-Cola sea uno de los patrocinantes oficiales de la Eurocopa 2020 y sin ningún temor retiró las botellas de refresco de su mesa y colocó dos botellas de agua. «Agua y no Coca-Cola», dijo CR7, este lunes, 14 de junio, en la rueda de prensa antes del partido de su selección contra Hungría.

Cristiano Ronaldo se ha caracterizado por ser un futbolista que cuida mucho su físico y su alimentación. En redes sociales, especialmente en Instagram, CR7 ha mostrado videos mientras realiza sus entrenamientos en el campo y en los gimnasios.

Asimismo, el diario ElEspañol.com sostiene que esta no es la primera vez que Cristiano tiene un gesto en contra de este tipo de bebidas. «Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta», afirmó hace unos meses, reseñó el diario español.

Por otra parte, Ronaldo aseguró que Portugal está preparado para el debut ante Hungría en Budapest y que la baja a última hora del lateral del Manchester City João Cancelo por un positivo por coronavirus no afecta al grupo, que está centrado en el partido.

«Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor, pero lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado», prosiguió sobre un encuentro con las gradas llenas, con 60.000 aficionados.

Cristiano Ronaldo ha marcado 104 goles con su selección y en el fútbol internacional sólo lo supera el iraní Ali Daei con 109 tantos.

El Pitazo

Por: Reporte Confidencial

