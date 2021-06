Adriana Azzi: Horóscopo del 16 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 16 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 947

Superas todo los problemas que se te presentan. Nuevas oportunidades. Actívate sal adelante. Pondrán a prueba tu capacidad. Cambios que debes hacer en lo laboral. Pendiente con compañeros. Necesidad de seguridad. Firmas y logras. Llamadas importantes. Aléjate de personas negativas.

Trabajo: Organízate en lo laboral. No dejes que las cosas pasen y no solucionas nada.

Salud: Estrés.

Amor: Desilusiones que ya veías venir. Deja el desorden eso atrasa. Pon más atención a tu pareja.

Parejas: Te invitan a un museo con sorpresas. Vivirás un día de emociones. Inicias un romance.

Solteros: No discutas en la calle ya que te trae muchos problemas calma. Tomate un descanso.

Mujer: Amigo que te ofrece algo positivo. Un nuevo empleo. Te sentirás decepcionada.

Hombre: Viaje por carretera. Algo nuevo que se moviliza. Cambios positivos. Una persona que te desea.

Consejo: Debes ser firme en lo que crees.

Tauro

Palabra clave: Lograr.

Número de suerte: 556

Utiliza tu intuición. Escucha personas mayores que tú que te dan un consejo. Es importante que hagas las cosas en orden y bien. Busca el equilibrio en tu entorno. No controles tanto a los demás. Pendiente con lo que te ofrecen. Nuevos desafíos. No permitas que un grupo te absorba. Sale el sol.

Trabajo: Sal de la rutina. Ten paciencia para que las cosas fluyan. Lo que es tuyo nadie te lo quita.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Se acaba un periodo de vacío y soledad. Se hace realidad sueños con alguien especial.

Parejas: No pierdas tu norte. Concéntrate en lo que haces. Mujer cercana que genera problemas.

Solteros: Debes tener más comunicación en tu entorno. Escucha tu intuición. Nuevas ideas que se activa.

Mujer: El mundo en tus manos. Bendiciones. Seguro si se cierra una puerta se te abren otras.

Hombre: Celebración y festejo. Mucha actividad en estos días. Trabajo con disfrute. Busca tu paz.

Consejo: Debes ayudar a otros.

Géminis

Palabra clave: Caminos.

Número de suerte: 327

Nuevas aperturas. El crecimiento. Todo en caminos. Adelante en lo profesional. No escuches comentarios. Ten seguridad en lo que quieres. Un hombre que debes ayudar en la salud. Ten confianza. Fortalece los cambios. Adelante. Deja los miedos. Te sientes muy solo (a).

Trabajo: Debes trabajar por tu estabilidad laboral. Haz las cosas bien. Llega lo esperado. Viajes.

Salud: Dolores en las piernas.

Amor: Sientes miedo de enamorarte de alguien comprometido (a). Nuevas sorpresas en lo amoroso.

Parejas: Vacaciones esperadas. Disfrutará de días felices. No hagas problemas por celos Triunfos.

Solteros: Veras algo en la calle que te llama la atención. Se presentan declaraciones amorosas.

Mujer: Solo dios. Busca ayuda espiritual por lo que estás pasando. Deja el pasado busca tu futuro.

Hombre: Gastos por emergencia de salud. Algo con Juegos que ofenden a otros.

Consejo: Ten fe.

Cáncer

Palabra clave: Tiempo.

Número de suerte: 729

Claridad en sentimientos con alguien cercano. Ten se seguridad en lo que haces. Cambio de look. Debes vestirte bien para una entrevista. Las cosas están un poco detenidas. Intranquilidad en tu entorno. Preocupaciones por algo que esperas. Pendiente con la calle o manejando. Compartir.

Trabajo: Nuevas aperturas en lo laboral. Noticias de compañero que se va del país. No discutas por dinero.

Salud: Malestar muscular.

Amor: Pendiente con personas recién conocida. Excelente momento para decidir fecha de boda.

Parejas: Concretas fechas de compromiso. Cuídate de amoríos ocultos. Evita fantasear.

Solteros: No escatimes en gastos. Compra y ventas. No puedes obligar a otros hacer lo que tú quieres.

Mujer: Realizaras viajes de distracción frente a la monotonía. Inicias estudios. Compras.

Hombre: Compra de un teléfono. Sensación de que todo está detenido. La familia es más importante.

Consejo: Leer salmo 33.

Leo

Palabra clave: Esperanza.

Número de suerte: 308

Evita los abusos. Cuídate de gastos de más. Intriga con amigo. No olvides quien te ayuda. No digas lo que vas hacer. Nuevos proyecto que logras. Has las cosas con calma. Nuevas oportunidades en sitio de agua. Cuídate de gastos innecesarios. Hombre que te ofrece un trabajo.

Trabajo: Sientes que te hacen mucha presión en tu trabajo. Dejas huellas en el sitio que laboras.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Consigues lo que quieres si tienes confianza en ti mismo. Disfrute de días felices. Evita pasiones actúa con razón.

Parejas: Verás a tus enemigos pasar. Debes tomar decisiones rápidas. Éxito en metas. Nuevos amores.

Solteros: Alguien te cambia la vida. Consejo profesional. Hecho curioso con número o código en tus manos.

Mujer: Cuida más tus vienes. Una nueva familia que llega a tu vida. Muchas ideas para tu casa.

Hombre: Dia de grandes proyectos. Algo con una iglesia. Fuerza espiritual que llega a tu vida. Mensajes concejos.

Consejo: Cree más en la amistad, pero no te ciegues.

Virgo

Palabra clave: Opinión.

Número de suerte: 117

No dejes a un lado a personas queridas. Haces un cambio en lo económico. Te alejas de un lugar que no te gusta. No actúes por impulso. No te quejes tanto. Piensa bien lo que vas hacer o decir. La oportunidad llega a tu vida. No pierdas ofrecimientos. Salidas de madrugada que debes hacer.

Trabajo: Encuentras lo que quieres. Algo que llega para ti. Cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral.

Salud: Buenas energías.

Amor: No permitas que otros decidan por ti. Alegrías con seres queridos. Alguien te espía o te vigila.

Parejas: El universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Bendice y agradece lo que tienes.

Solteros: Llega una mujer a tu vida para sacarte de esa tristeza. Haz una afirmación positiva todo los días en lo que quieres.

Mujer: Nuevos proyectos. Pendiente de hijos. Alguien organiza una parte de tu vida.

Hombre: Si algo te molesta déjalo ir. Atento con noticias de embarazo. Deja que las cosas fluyan.

Consejo: Pídele a dios y tus santos.

Libra

Palabra clave: Diario.

Número de suerte: 003

Sé más optimista con las persona que estas. No seas tan negativo (a). No te desanimes. Muchas bendiciones en este dia. Pon orden en tu casa. Ten confianza en lo que estás haciendo. Firmas. Deja que las cosas pasen. Concéntrate en trabajar en lo económico. No seas problemático (a) en casa.

Trabajo: Cansancio físico. No vuelvas a ese anterior trabajo. Nuevas oportunidades. Haz las cosas con calma.

Salud: Dolores en las rodillas.

Amor: Regalo de un libro que te da muchas alegrías. Conoces alguien especial.

Parejas: Solo dios nos puede ayudar. Ten calma y paciencia las tormentas pasan y sale el sol para ti.

Solteros: Debes meditar en base al amor. Debes unirte más a tu familia. Debes ser positivo (a). Tu vida da un giro.

Mujer: Viajes o salida para algo mejor. Hombre de poder que tiene dinero te presta ayuda sin ningún interés.

Hombre: Después de tanto pedir veras que todo lo malo sale. Sales de una mala energía del entorno. Limpiezas con flores amarillas.

Consejo: No te afiances a los recuerdos.

Escorpio

Palabra clave: Molestia.

Número de suerte: 401

La estrella te acompaña en este dia. No hagas nada apresurado. Debes limpiar tu casa. Coloca sal marina. Es necesario que abras las puertas de tu casa. Apoyas a un hermano en algo que hace. Cuidado con problemas de salud por alimentos. Nuevas emociones. Intranquilidad en lo espiritual.

Trabajo: Buenos momentos en lo laboral. Cuidado con personas que se aprovechan de ti.

Salud: Despeja tu mente.

Amor: Nuevos amores. Escucharas música del pasado. Recuerdos. Regresa alguien que no veías

Parejas: Compras necesarias. Dia de muchas sorpresas. Tu crecimiento personal está activado.

Solteros: Algo nuevo en tu profesión. Les dedicas mucho tiempo a otras personas y para ti no.

Mujer: Asistes a una charla de mejoramiento personal. Nace un nuevo en ser en ti. Cambios positivos.

Hombre: Trabajas para evolucionar. Debes hacer algún ejercicio. Cuida a tus padres.

Consejo: Adelante se atrevido (a) pero cauteloso.

Sagitario

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 025

Nuevas emociones en lo amoroso. Tendrás que ser más abierto (a). Escucha consejo en lo laboral. Oportunidad y vas adelante. Triunfo con informe. No te alejes de quien te quiere. Busca el equilibrio. Nuevos proyectos. Personas cercanas que te ofrecen una ayuda. Deja las rivalidades. Compra de dulces.

Trabajo: Deja el pasado. Ponte positivo (a) en lo que quieres. Amigos pendiente de ti en lo laboral.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Te desilusionas de alguien querido. Analiza el amor que está a tu lado. Romance imprevisto.

Parejas: Recibes un dinero en moneda extranjera. Cambios necesarios. Mudanza. Logros triunfos.

Solteros: Por lo que has luchado llega a tu vida, generando un cambio. Algo con alimentos.

Mujer: Se más positiva en lo que trabajas. Todo mejora ten calma. Te enteras de una boda.

Hombre: Logras comprar un teléfono. Te conectas con personas del extranjero con buenas noticias.

Consejo: Haz ejercicios de yoga para que te relajes.

Capricornio

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 381

Nuevas proyecciones. El poder de tu mente es único. Piensa en grande. No pierdas las oportunidades. Te conectas con personas del extranjero que te da buenas ideas. Aleja las rabias. Molestias y discusiones donde no tienes la razón. Piensa en positivo. Llega la prosperidad a tu vida. Ten fe.

Trabajo: Deja que cada quien resuelva sus problemas. Debes creer más en lo que haces y quieres.

Salud: Malestar a nivel de cadera.

Amor: Nuevas aventuras que será una relación duradera. Haz lo que tu corazón te dicte.

Parejas: Alguien cerca de ti que te da muchas sorpresas. La vida te devuelve algo que hiciste en el pasado.

Solteros: Los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. Viaje con ganancias. Recuperas algo perdido.

Mujer: Suelta deja que las cosas pasen. Olvida el pasado no sigas enganchada.

Hombre: Debes aprender de los errores, para que no lo vuelvas a cometerlo. Después de un viaje verás la vida de otra manera.

Consejo: Se ejemplar y protector.

Acuario

Palabra clave: Informar.

Número de suerte: 509

Nuevos proyectos. Ten fe en lo que buscas o haces. Aléjate de un sitio con muchas personas. Controla los miedos. No cometas los mismos errores del pasado. Celebraciones y planificación de viaje que se concreta. Hablas con alguien del extranjero muy querido. No pienses mucho.

Trabajo: Personas muy trabajadoras a tu lado. Renace la confianza. Se constante. Actívate.

Salud: Dolencias pasajeras.

Amor: Quieres estar solo (a) para recuperarte de un abandono. Acabas con una relación platónica.

Parejas: Preocupación por gastos escolares. No te desanimes sales adelante. Alegrías.

Solteros: Has realidad ese sueño que tienes. Te sientes atrapado en una situación familiar que no sale adelante.

Mujer: Ten fe en lo que vas hacer. Firma de documentos o fijas una fecha. Sales de un sitio con muchas molestias.

Hombre: Hecho curioso con una mujer que te da un concejo en un tren o vagón de metro. Alegrías. Cambios.

Consejo: Haz las cosas, nada cae del cielo.

Piscis

Palabra clave: Razón.

Número de suerte: 007

Días muy positivo y de alegrías. Deseos de salir a compartir con tu pareja o amigos. Dia muy especial en el amor. No dejes las cosas para después. Actívate no te detengas. Acuérdate el que hace bien le va bien. Nuevas oportunidades. La providencia a tu lado. Deja las culpas.

Trabajo: Nuevas ideas que pones en práctica. Antes de hacer algo piensa bien las consecuencias.

Salud: Equilibrio.

Amor: Nacen nuevas ilusiones. En la vida hay amores que no puedes olvidar. Seguirás solo (a).

Parejas: Disfrutas un dinero en viaje. No permitas que maltraten a un familiar tuyo. Cuidado con decisiones apresuradas.

Solteros: Llega el amor a tu vida. Alegrías cambios. Emociones que no puedes controlar.

Mujer: Viaje importante con amigos por dinero Celebraciones con amigos. Hecho curioso con ropa usada.

Hombre: Pasa por cosas inesperadas. Cambios en tu rutina. Te preparas para algo importante.

Consejo: Disfruta los pequeños placeres de la vida.

