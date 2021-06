Amazon y sus nuevos robots para aumentar su productividad de embalaje

¿Robots en Amazon?

Amazon esta desarrollando una serie de robots de alta tecnología para sus centros de distribución. Mira cómo son y cómo funcionan.

Está desplegando máquinas para automatizar un proceso que representa miles de puestos de trabajo: empacar pedidos.

La compañía ha empezado a implementar innovaciones tecnológicas en determinados almacenes en los últimos años, que se encargan de escanear los productos en una cinta transportadora y de envolverlos en cuestión de segundos en cajas construidas a medida para cada artículo, según informaron dos personas que trabajaron en el proyecto a Reuters.

El gigante del Ecommerce ha considerado instalar estas máquinas en docenas de almacenes adicionales, lo que representa la supresión de al menos 24 puestos de trabajo en cada uno, añadieron las fuentes. Estas instalaciones suelen emplear a más de 2000 personas.

LEE TAMBIÉN: Nueva inteligencia artificial de Facebook permite imitar cualquier estilo de letra escrita a mano

El plan, que no se había reportado anteriormente, evidencia los esfuerzos de Amazon por reducir la mano de obra y aumentar las ganancias. Los cambios no se han finalizados debido a que aprobar nuevas tecnologías antes de un despliegue general puede tomar mucho tiempo.

«Estamos probando esta nueva tecnología con el objetivo de aumentar la seguridad, acelerar los tiempos de entrega y aumentar la eficiencia en nuestra red», dijo la portavoz de Amazon en un comunicado.

«Esperamos que los ahorros de eficiencia se reinviertan en nuevos servicios para los clientes, donde se seguirán creando nuevos empleos», agregó.

Un punto clave de su objetivo de reducción de mano de obra es la deserción, según afirma una de las fuentes. En lugar de despedir trabajadores, el minorista en línea más grande del mundo se abstendrá algún día de volver a ocupar los puestos de embalaje, que tienen una alta rotación debido a que pasar 10 horas empacando múltiples órdenes en cajas cada minuto es un trabajo agotador.

Al mismo tiempo, los empleados que permanezcan en la empresa podrán ser capacitados para ocupar cargos más técnicos.

Las nuevas máquinas, conocidas como las CartonWrap de la firma italiana CMC Srl, empacan productos mucho más rápido que los humanos. Manejan entre 600 y 700 cajas por hora, según las fuentes, lo que representa 4 o 5 veces más que un trabajador humano.

Aunque Amazon ha anunciado que quiere aumentar la velocidad de sus envíos para todo su programa de fidelización Prime, esta nueva tanda de automatización no está enfocada en la velocidad. «Se trata realmente de eficiencia y ahorro», indicó una de las fuentes.

INTERESANTE: 4 vulnerabilidades que pueden poner en riesgo tu ordenador

Nuevamente según la fuente del caso, cinco filas de trabajadores en una instalación podrían pasar a ser solo dos, complementadas por dos máquinas de CMC y una SmartPac. La compañía describe esto como un esfuerzo por «dar un nuevo uso» a los trabajadores, añadió la fuente.

No fue posible determinar dónde podrían desaparecer los primeros puestos de trabajo ni qué incentivos, si los hay, están vinculados a esos puestos específicos.

Tareas difíciles de automatizar

Amazon no es la única empresa que está probando la tecnología de empaque de CMC. JD.com Inc. y Shutterfly Inc. también han utilizado las máquinas, según han anunciado las compañías, al igual que Walmart Inc., según una fuente familiarizada con el programa piloto.

El interés en la tecnología de empaque ha sacado a la luz la forma en que los gigantes del comercio electrónico están enfrentando uno de los principales problemas de la industria logística en la actualidad: encontrar una mano robótica que pueda agarrar diversos elementos sin romperlos.

Amazon emplea a innumerables trabajadores en cada centro de distribución que realizan variaciones de esta misma tarea. Algunos almacenan el inventario, mientras que otros seleccionan los pedidos de los clientes y otros toman los productos, los colocan en la caja del tamaño correcto y los sellan.

Muchas empresas emergentes e investigadores universitarios están compitiendo para automatizar esta labor.

Amazon aún no considera que la tecnología de agarre esté lista para implementarse, así que ha automatizado el proceso de empaque en torno a este problema. Los humanos aún colocan los artículos en una cinta transportadora, pero las máquinas construyen las cajas alrededor de ellos y se encargan del sellado y etiquetado.

Esto ahorra dinero no solo al reducir la mano de obra, sino también al reducir el desperdicio de materiales de embalaje.

Pero las máquinas de empaque ya han demostrado su utilidad para Amazon. «En última instancia, el objetivo final es un almacén ‘con luces apagadas’ (completamente automatizado)», concluyó una de las fuentes.

Comparte esta nota en tus Redes Sociales y no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios.