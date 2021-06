Chile | Ricardo Díaz, Gobernador Regional electo por Antofagasta afirma que sí hay presos políticos del estallido social

Respecto a diversos temas de actualidad regional y nacional conversó con El Diario de Antofagasta el Gobernador Regional electo con un 72,03% de los votos, primera mayoría en el país, Ricardo Díaz Cortés.

El también profesor de filosofía y dirigente social, señaló que es posible la unidad en la oposición para obtener buenos resultados electorales, a propósito de que a diferencia de lo acontecido en Santiago, su candidatura logró el respaldo de los bloques “Unidad Constituyente” y de “Apruebo Dignidad”.

Asimismo, llamó a los partidos políticos a nunca más gobernar sin la gente, indicando que se alejaron de la ciudadania y actuaron buscando solamente el beneficio propio, poniendo como ejemplo lo ocurrido en la Municipalidad de Antofagasta, donde se comenzó a nombrar a personas de partidos políticos en altos cargos. “Todos miran con disgusto y con rabia esa acción, ven que en el fondo nuevamente vienen a beneficiarse”.

“Nosotros hicimos campaña con las bases de los partidos. Vi a mucha gente que milita en la DC, en el PS, en el PR, que están molestos con sus direcciones porque sienten que siempre tienen que estar dando excusas“, añadió.

Apoyo a familia de presos del estallido social

El Gobernador Regional electo se refirió a la situación de las personas que permanecen encarceladas desde la ocurrencia del estallido social en el país, que han sido calificadas como presos políticos por cuatro de los cinco constituyentes electos en la región, diversos abogados expertos en la materia y organizaciones sociales, mientras que otros, entre ellos figuras como el Presidente Sebastián Piñera o el Senador Pedro Araya, lo niegan.

“La definición de preso político es alguien que está privado de libertad por expresar opiniones distintas al régimen establecido. Gran parte de las personas que están presas, sin saber mayormente los antecedentes de sus juicios, no hay acusaciones formales, no han habido investigaciones correctas y que cayeron presos producto de manifestaciones contra de un sistema que no les parece justo ni equitativo, todo ese elemento, constituyen lo que perfectamente podemos calificar como preso político“, indicó la autoridad electa.

“Estos jóvenes a los que se les ha negado la justicia, a los cuales se les ha mantenido privados de libertad sin poder defenderse adecuadamente, yo creo que ellos son presos políticos, porque no ha actuado la justicia con el mismo rigor y con el mismo sentido de equidad que en otros casos. No podemos seguir teniendo una justicia con este doble estándar, una justicia para ricos y una justicia para pobres. Eso no puede ser“, añadió.

Asimismo, ofreció apoyo a las familias de las personas que se encuentran privadas de libertad desde el estallido social:

“Durante campaña no quise acercarme a las familias porque no me gusta instrumentalizar. Pero las familias cuentan con mi apoyo, los vamos a apoyar. El rol del Gobernador es dar voz a los que no han tenido voz“, cerró.