EEUU | Texas asigna 250 millones de dólares para construir su propio muro fronterizo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció hoy miércoles el “inicio” de la construcción de un muro fronterizo con México, asignando 250 millones de dólares de fondos estatales para este propósito.

“Texas está dispuesto hacer el trabajo que la Administración del presidente Joe Biden se rehúsa a hacer”, dijo Abbott durante una conferencia de prensa en la que hizo el anuncio.

El gobernador republicano explicó que la construcción del muro se llevará a cabo en varias etapas.

Primeramente, el estado ya está en pláticas con rancheros y dueños de propiedades privadas para que cuanto antes se coloquen barreras físicas dentro de sus terrenos 0con señalamientos de “No cruzar”.

Due to Biden’s open border policies, I just announced Texas’ plan to continue securing the border & build the wall.

Here’s how:

➡️ Down payment of $250M

➡️ Hire project manager & contractors

➡️ Begin construction

➡️ Demand Biden return TX land to TX

https://t.co/PaQbSzMMcn

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 16, 2021