El famoso meme «Doge» se vendió por 4 millones de dólares

Aunque se haya considerado que los NFT han perdido su pico de valor, aún generan grandes ganancias. Ejemplo es el famoso meme Doge, imagen que se ha subastado en 4 millones de dólares en internet este fin de semana.

Doge, meme que nació de la fotografía de un perro de raza Shiba Inu llamado Kabosu, ha sido vendido por la dueña de la mascota, Atsuko Sato, y fue comprado por el usuario @pleasrdao por 1 696.9 criptomonedas Ethereum, la cuales se valorizan cada una a 2 500 dólares cada uno.

Doge es un famoso meme de internet, pero también es una adorable mascota en Japón.

La subasta, realizada en el portal Zora, fue disputada entre dos usuarios este fin de semana, lo que elevó completamente su valor. Su nuevo dueño tendrá una copia certificada única en el mundo, gracias a la tecnología blockchain que protege al token no fungible.

¿Cómo nació Doge?

Doge es el nombre cariñoso de internet al Shiba Inu de Atsuko Sato, quien publicó las imágenes de su mascota en 2010.

«Tomé las fotos para actualizar mi blog», dijo Sato en un comunicado. «Tomo muchas fotos todos los días, así que ese día no era nada fuera de lo normal».

«Al principio cuando me enteré de los memes de Kabosu me sorprendí mucho. Me aterrorizaba el hecho de que una sola foto que casualmente había publicado en mi blog pudiera recorrer el mundo hasta sitios que no conocía», reconoció Sato.

El término «Doge» proviene de la serie de dibujos animados «Homestar Runner», en concreto de un capítulo de 2005 en el que el personaje central llama a otro de los personajes su «D-O-G-E».

El formato del meme normalmente consta de una imagen de Kabosu, con sus patas entrecruzadas y una leve sonrisa de satisfacción en su rostro, rodeado de frases en inglés incorrectas como «Wow. So scare».

Doge también es el rostro del dogecoin, una criptmoneda meme que ha alcanzado gran valor en internet gracias al apoyo de Elon Musk.

