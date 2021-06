En La Vega hay una guerra entre delincuentes y autoridades, y en medio queda el vecino inocente: Prado

El comisionado de DDHH de Juan Guaidó, Humberto Prado, sostuvo este martes que lo que se vive en La Vega en Caracas es una “guerra” entre delincuentes y autoridades, y en medio “queda el vecino inocente”, esto tras confirmar la muerte de 3 habitantes del sector por balas perdidas este lunes.

“Ayer, murieron 3 inocentes: Guillermo Belisario, de 50; Yoraima Margarita Díaz Araujo, de 47 y un 3ero no identificado, entre ellos una enfermera activa. Hoy podemos afirmar que en La Vega hay una guerra entre delincuentes y autoridades y en medio queda el vecino el inocente”, señaló Prado en su cuenta oficial Twitter.

Para el opositor, La Vega es símbolo del “fracaso de la política criminal del régimen de Nicolás Maduro. Desde comienzos del 2021 hemos visto con angustia como se ejecuta una masacre que hasta el momento comenzó acabando con la vida de 23 personas entre ellos 2 vecinos. Hemos visto con impotencia la muerte de vecinos que fueron alcanzados por las balas durante enfrentamientos entre policías y grupos criminales que operan en el sector. En enero 2 vecinos después en mayo falleció otro vecino y luego un adolescente de 16 años”.

“El sábado 12 de junio movilizaron a más de 1.400 funcionarios para tomar La Vega, con denuncias de detenciones arbitrarias y de allanamientos sin órdenes judiciales la toma de esta comunidad, refleja un gran fracaso por la falta de una política criminal”, denunció.

Policía “no distingue” quien es delincuente y quien es un vecino trabajador



Padro advirtió que en La Vega la policía “no distingue quién es el delincuente y quién es el vecino trabajador. Hacen allanamientos sin órdenes judiciales, en Venezuela la cárcel se mudó al barrio, donde los que lideran son los pranes y sus lugares tenientes son los luceros, la autoridad no existe”.

“Los habitantes de la Vega ya se están mudando a otros barrios por temor de ser alcanzado por una de las balas que disparan los criminales o los policías por todo ellos podemos calificar que en Venezuela no existe un Estado de Derecho y las autoridades conviven con la delincuencia”, concluyó Prado.

Tres muertos en La Vega y la banda de la Cota 905 amenaza con matar civiles si no retiran a policías de ese sector (La Vega)



El enfrentamiento que comenzó a las 6:00 am de este lunes en la parroquia La Vega, dejó como saldo a tres personas fallecidas y a dos funcionarios policiales heridos. Tras esto, la banda de El Coqui habría amenazado con matar a civiles si los policías no se retiran de La Vega.

Así lo informó el periodista de sucesos Román Camacho: “Banda de la Cota 905 liderada por el Vampi, Garbis y Coqui habrían dado la orden de retomar La Vega. Amenazaron con matar civiles cada hora si no retiraban a los organismos de seguridad del sector”.

