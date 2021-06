Enfermeras del JM de los Ríos denuncian que el sueldo no les alcanza: “Me como una arepa pelada porque no tengo”

Enfermeras del hospital de niños JM de los Ríos en Caracas denuncian que su sueldo no les alcanza e inclusive muestran que se comen las arepas “peladas” al no tener dinero para comprar el relleno por los bajos salarios percibidos.

“Estoy muy orgullosa de pertenecer al JM de los Ríos, pero es triste decir que nuestro sueldo se convirtió en 2,3. Hoy estoy comiéndome una arepa prácticamente pelada, pelada porque no tengo relleno en mi casa, no me alcanza el sueldo. Como tú tienes un relleno para 15 días si lo que nos pagan es 3 lochas por no decir lo que me pagan. Un café sin azúcar”, expresó la enfermera Flor Pérez.

En ese sentido, señaló que “lo que queremos es que nos respeten la dignidad de cada uno de nosotros. Debido a que no hay ascensor en dicho centro hospitalario, tengo que subir y bajar las escaleras en la noche más de 5 o 10 veces, y las rodillas tienden a dolerme, y por mucho que nosotros nos quejamos para que por favor arreglen los ascensores, todo el mundo hace caso omiso: el director del centro, los gerentes de enfermería porque realmente ellos no lo viven porque están en planta baja pero nosotros, los que trabajamos en piso, si”.

“Le hago un llamado a Nicolás Maduro: vea lo que comemos los profesionales, tanto salud, educación, seguridad, porque hasta los de seguridad comen esto a veces, arepa pelada y café sin azúcar”, acotó Flor Pérez.

Mientras que Gladys Rosales, enfermera jubilada aseveró que durante 38 años “presté servicio en el Hospital de Los Magallanes. Como es posible que hoy en día no podamos alimentarnos bien, no tengamos para comprar nuestras medicinas, para ir a consultas, pagar nuestros exámenes, estudios médicos porque con ese mísero sueldo que nos está dando Nicolás (Maduro), un sueldo de hambre donde no nos alcanza para nada, ni para la cesta básica. Nos estamos alimentando mal”.

“¿Qué nos puede alcanzar con 7 millones de sueldo mínimo?”, concluyó Rosales.

Personal de salud en Táchira denuncia que no les pagan bonos por ser de gobernación opositora



Por otra parte, la representante del sindicato de la Salud en Táchira, Gisela Herrera, denunció este lunes que a los trabajadores de los hospitales y ambulatorios dependientes de la Gobernación que lidera Laidy Gómez, “no les pagan” los bonos de la salud correspondientes porque “pertenecen a una administración opositora”, reseñó Punto de Corte.

Además la delegada sindical detalló que les adeudan tres meses del bono “protector de la salud”. Exigió que lo cancelen pero no de manera irregular como lo han venido depositando, ya que pagaron solo en febrero y abril del presente año.

La vocera indicó que hicieron el reclamo ante la vicepresidencia de la República, pero no ha habido respuesta. Señaló que ese bono lo vienen pagando desde noviembre de 2020 de manera recurrente a otros trabajadores de salud, “pero a quienes dependen de la gobernación, no”.

Gisela Herrera aseveró que “es justo” que los trabajadores dependientes del Gobierno regional cobren ese bono porque la mayoría de los empleados solo cobran sueldo mínimo y el bono de 15 millones de bolívares que pagan “los ayuda a palear la situación”.