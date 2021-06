España | Paloma San Basilio es Ángel y Cactus es Eva Hache

Bienvenido a la retransmisión en directo de la gala de ‘Mask Singer’, el programa de Antena 3. Esta noche el equipo de investigadores contará con la ayuda de Ana Obregón, que actuará como investigadora invitada y colaborará para tratar de saber quién se esconde detrás de las máscaras de Cocodrilo, Erizo, Ángel y Cactus. La gala de este miércoles estará llena de sorpresas, pues habrá dos desenmascaramientos, ¿quién estará detrás de las máscaras? Sigue en directo con nosotros la gala de ‘Mask Singer’.

Gala de Mask Singer hoy, en directo

01:00 Finaliza la Gala 4 de ‘Mask Singer’

Arturo Valls recuerda que el próximo miércoles actuarán las máscaras del Grupo B, es decir, Dragona, Huevo, Medusa y Rana. Dos de ellas quedarán desenmascaradas. Comienza la cuenta atrás. ¡Hasta la semana que viene!

00:59 Eva Hache interpreta ‘Quédate conmigo’

Una vez desenmascarada, Eva Hache ha interpretado por última vez ‘Quédate conmigo’, de Pastora Soler. Este es el primero de los temas que ha interpretado esta noche.

00:58 Ana Obregón se despide como investigadora

«Ha sido un día precioso, no sabéis lo que ha sido este día para mí», expresó la actriz. ¡Ha brillado con luz propia! Paz Vega, como recuerdo, ha querido regalarle una camiseta de Catrina, la máscara que defendió en la primera edición de ‘Mask Singer’.

00:56 Primeras palabras de Eva Hache

«A los cuatro investigadores oficiales del programa… ¡Ha tenido que venir Ana Obregón para acertar», expresó la humorista. Respecto a la apuesta de Javier Ambrossi y José Mota, el director de ‘Veneno’ quiso saber si tenía alguna relación con Canarias, a lo que ella respondió lo siguiente: «¡Soy de Segovia!».

00:53 Cactus era Eva Hache

¡NUEVA SORPRESA! La persona que se escondía tras la máscara de Cactus era nada más y nada menos que Eva Hache. ¡Ana Obregón ha acertado de lleno! Este desenmascaramiento es algo que ha dejado sin palabras a los investigadores y a los espectadores.

00:51 Últimas apuestas sobre Cactus

Ana Obregón sigue diciendo que se trata de Eva Hache. Paz Vega piensa que es Marta Sánchez, al igual que José Mota. Javier Ambrossi, recordando esa apuesta con el humorista, sigue pensando que se trata de Ana Guerra. Finalmente, Javier Calvo va más allá: Isa Pantoja.

00:50 Erizo se salva…

Por lo que CACTUS tendrá que dar a conoce su identidad. ¡Sería la segunda y última de la noche!

00:48 Cocodrilo, el primero en salvarse

La primera máscara en ganar este asalto final es Cocodrilo, que pasa a la siguiente fase del programa.

00:46 Erizo, el último en actuar en el Asalto Final

Esta máscara ha escogido una gran canción como es ‘Quiero tener tu presencia’, de Seguridad Social.

00:45 Cocodrilo, segundo en actuar

‘My Sharona’, de The Knack, es la elección de esta máscara para el Asalto Final.

00:44 Cactus, primera máscara en actuar en el Asalto Final

Esta máscara ha escogido ‘Price Tag’ de Jessie J para este asalto.

00:42 Llega el Asalto Final

Cactus, Erizo y Cocodrilo se enfrentan a él. Dos se salvarán, mientras que el perdedor tendrá que dar a conocer su identidad.

00:40 Paloma San Basilio actúa por última vez

Ya desenmascarada, Paloma San Basilio (Ángel en ‘Mask Singer’) interpreta la canción con la que empezó la Gala 4: ‘Swish swish’, de Katy Perry.

00:37 Primeras palabras de Paloma

«¿Tú sabes lo que es meterte en una calle a las 8 de la mañana, ponerte todo en un espacio reducido… y el silencio? Casi una hora en silencio sin poder decirle a la criatura de delante si tiene frío o necesita un café», expresó. «En casa solamente decía que iba a hacer un programa, pero no preguntaron más», aseguró.

Paloma reconoce que le molestó de Javier Calvo que le diga que tenía «un acento de Los Ángeles de San Rafael». Javier Ambrossi aprovechó para agradecer a Paloma San Basilio el hecho de que, gracias a ella, empezó a amar el teatro.

00:34 Ángel era Paloma San Basilio

¡SORPRESA! Ángel se ha quitado la máscara, dejando al descubierto que se trataba de nada más y nada menos que Paloma San Basilio. Javier Calvo la nombró como apuesta en la primera gala de la segunda edición, pero refiriéndose a Cactus.

00:33 Últimas apuestas sobre Ángel

Los Javis creen que se trata de Elsa Pataky, Ana Obregón mantiene que es Ana Belén. Paz Vega, por su parte, apuesta por Ana Botín mientras que José Mota afirma que es Mónica Cruz.

00:31 Ángel, primera máscara en desvelar su identidad

La primera de las dos máscaras en dar a conocer su identidad es Ángel, una de las más enigmáticas de esta segunda edición.

00:30 Cocodrilo se libra de desvelar su identidad (por el momento)

Junto a Cactus, Cocodrilo se medirá al Asalto Final de la Gala 4 del programa de Antena 3.

00:17 Cactus se libra de ser desenmascarado (por el momento)

La primera máscara que formará parte del Asalto Final de la Gala 4 de ‘Mask Singer’ es Cactus.

00:14 Llega la primera votación de la noche

Ángel, Cactus y Cocodrilo regresan al escenario, uniéndose a Erizo. Está a punto de llevarse a cabo la primera votación de esta Gala 4 de ‘Mask Singer: Adivina quién canta’.

00:08 Teorías sobre Erizo

Javier Ambrossi cree que, tras Erizo, se encuentra Dioni del dúo Camela. Paz Vega cree firmemente que se trata de Joaquín Sánchez, jugador del Betis. Ana Obregón lanza una teoría, dejando claro que cree que tras esta máscara se encuentra Fran Rivera. José Mota, recopilando pistas, deja clara que su apuesta es Alberto Chicote. Javier Calvo, por su parte, cree que es Camacho.

00:06 «Cápsula del Tiempo» de Erizo

Se trata de un cofre que contiene un Samurái de Lego. La máscara, sobre él, dice lo siguiente: «Cuando era un joven samurái me chiflaba jugar con Lego. A mi me gustaba seguir mis propias reglas e inventarme mis construcciones».

00:03 Actuación de Erizo

Erizo interpreta ‘Hawái’, éxito del artista colombiano Maluma.

00:00 Nuevas pistas de Erizo

Erizo asegura que “en unas horas volveré a subirme al escenario y no hay nada mejor que prepararse para una buena batalla con un gran festín. Un guerrero como yo no puede resistirse ante esta exquisita delicia. Lo bueno que tiene hibernar es que la mitad del año puedes trabajar en ti mismo, para despertar siendo un Erizo renovado».

Por si fuera poco, esta máscara añadió: «Coraje, justicia y lealtad… son virtudes por las que los samuráis somos modelos a seguir. Yo de eso sé mucho. Y aquí salgo, dispuesto a dejarme hasta la última púa en el escenario».

23:47 Apuestas de los investigadores sobre Cocodrilo

Javier Calvo tiene claro que, tras Cocodrilo, se esconde Enrique Iglesias. Ana no cree que se trate de él por el inglés, ya que es más americano. La actriz cree que, tras esta máscara, se encuentra Rudy Fernández. Javier Ambrossi tiene claro que ha encontrado quién es: Luis Fonsi. Paz Vega asegura que Cocodrilo se trata de Juanma López Iturriaga, mientras que José Mota cree que es Enrique Iglesias.

23:44 «Cápsula del tiempo» de Cocodrilo

Llega una maleta al escenario, donde aparecen unas pequeñas deportivas doradas. Cocodrilo asegura lo siguiente: “Un tío guay como yo siempre debe llevar estas zapatillas guapas. Incluso cuando era un pequeño cocodrilo me gustaba llevarlas a juego con mis cadenas. Era difícil tenerlas limpias porque siempre quería correr a por una nueva aventura, pero siempre terminaban más sucias que una ciénaga.

23:42 Los investigadores, encantados con Cocodrilo

«¿Pero de dónde ha salido?», preguntó Ana Obregón. «¡Qué voz, qué actuación, qué rollazo», aseguró Javier Ambrossi, justo antes de añadir: «Somos fans de Cocodrilo».

23:38 Actuación de Cocodrilo

Esta máscara, tirando de ese dato de que es bilingüe, interpreta la canción ‘Take you dancing’, de Jason Derulo.

23:37 Nuevas pistas sobre Cocodrilo

Llegan nuevas pistas de esta máscara: “Aunque hasta ahora me hayáis escuchado hablar en español, soy un Cocodrilo bilingüe. Mis escamas están siempre relucientes porque siempre voy a la última. ¡Preguntad a mis suscriptores!».

Además, Cocodrilo fue más allá: «Os contaré más cualidades de un cocodrilo como yo. No tengo miedo a nada. Nos adaptamos a cualquier situación. Se podría decir que soy el rey de la supervivencia. ¿Habéis vistos estos flamantes dientes? ¡Pues voy con ellos al escenario!»

23:30 Apuestas de los investigadores sobre Cactus

Ana Obregón cree firmemente que tras Cactus se encuentra Eva Hache. Javier Calvo comienza a recordar ciertas pruebas, llegando a la conclusión que tras esta máscara se encuentra Isa Pantoja o, incluso, Sara Vega. La actriz se ha quedado en shock con esta apuesta, como era de esperar. A pesar de todo ha desmontado esta teoría.

Paz cree que se trata de una mexicana, asegurando que Cactus es Danna Paola. José Mota cree que se trata de Marta Sánchez. Javier Ambrossi tiene claro que tras Cactus se encuentra nada más y nada menos que Ana Guerra. «Si no es canaria vengo a la final vestida de reina del carnaval», apuesta Ambrossi. Si no gana la apuesta, vendrá Mota vestido de esta manera.

23:28 «Cápsula del tiempo» de Cactus

Hasta no hace mucho me encantaba jugar con mi Scalextric, y no por los coches. Me encantaba poner la lengua en el carril y recibir pequeñas descargas eléctricas”.

23:26 Los investigadores, emocionados con la actuación de esta máscara

Ana Obregón está emocionada. Javier Ambrossi asegura que Cactus es una de las máscaras que más papeletas tiene para llevarse la victoria de la segunda edición de ‘Mask Singer’.

23:24 Actuación de Cactus

Cactus sorprende al interpretar ‘Quédate conmigo’, canción con la que Pastora Soler representó a España en ‘Eurovisión’. Pastora fue concursante de la primera edición de ‘Mask Singer’, como Pavo Real.

23:23 Nuevas pistas de Cactus

«En el terrario me tachan de cotilla, ¡a mucha honra! Me gusta estar bien informado y el salseo es información muy valiosa. Y más en un programa como este. Y si queréis os cuento un cotilleo. Este Cactus tan florecido le debe todo a un porta pinchos que ha marcado para siempre mi destino», asegura la máscara.

«Quizá creéis que ya sabéis todo por mi pero todavía queda mucho por venir. Así que dejemos el desenmascaramiento para más adelante. Me resulta un tema muy espinoso», añadió.

23:17 Los investigadores sacan conclusiones

Javier Ambrossi y Javier Calvo llegan a la conclusión que, tras Ángel, se encuentra Elsa Pataky. «De oírlo ya me he emocionado», asegura Arturo Valls. Ana Obregón, haciendo hincapié en una de las pistas, dice que se trata de Ana Belén. Paz Vega está de acuerdo, aunque tiene dudas: «Para mí es la más misteriosa». Eso sí, la actriz termina decantándose por Ana Botín. José Mota, por último, cree que Ángel se trata de Mónica Cruz.

23:14 «Cápsula del tiempo» de Ángel

Traen al escenario un objeto que trae información del pasado de esta máscara. Se trata de una casita de muñecas, con angelitos dentro. “Parece la casita de Ana y los 7”, asegura Ana Obregón.

“Aunque los ángeles seamos eternos, yo también fui niño alguna vez y mi pasatiempo favorito era jugar a las casitas. Y a los diminutos seres que habitaban me gustaba cuidarlos, protegerlos, alimentarlos…”, afirmó Ángel.

23:12 Los investigadores dan a conocer sus apuestas

Javier Calvo tiene claro quién se esconde tras Ángel. Paz Vega empieza a plantearse que se trata de una cantante. Javier Ambrossi asegura que «su belleza traspasa la máscara»

23:10 Actuación de Ángel

Ángel es la primera máscara en actuar en la Gala 4 de ‘Mask Singer’. Da la sorpresa al interpretar ‘Swish Swish’, de Katy Perry.

23.07 Nuevas pistas de Ángel

Esta máscara ha empezado diciendo lo siguiente: «Aquí vuelve el Ángel a la tierra para servir y proteger y, de paso, enseñaros mi gran voz angelical. Los ángeles somos muy valientes y no nos asusta ningún reto. Fijaos que he realizado grandes hazañas con mis piececitos cuando podía haberlo hecho de nube en nube».

Además, añadió: «Gracias a mi condición de Ángel puedo enfrentarme a cualquier reto y todavía no hay nada que se resista a esta divina presencia. Me atrevo con todo. Se dice que hay ángeles escondidos entre la gente, aunque pocos son capaces de descubrirlos»

23:04 Actuación grupal de las máscaras del Grupo A

Ángel, Cactus, Erizo y Cocodrilo han salido al escenario del programa de Antena 3 para interpretar ‘Can’t stop the feeling’, de Justin Timberlake.

23:02 Ana Obregón se sienta junto a los investigadores

Ana reconocía que estaba encantada de formar parte del equipo en esta Gala 4 de ‘Mask Singer’. Javier Ambrossi no dudó en asegurar lo siguiente: “¿Cómo no voy a reconocer a mi Ana Obregón?». Las primeras palabras de la actriz fueron: «Este programa es un programón. Estoy en mi retiro y lo único que puedo ver es este programa. ¡Se me da bien adivinar! Y quería investigar»

23:01 Llega la investigadora invitada

La actriz llegó al escenario con una máscara, como no podía ser de otra manera. «Dime que es Ana Obregón», afirma Javier Ambrossi. Paz Vega creía que se trataba de Marta Sánchez, José Mota de Mónica Naranjo y Javier Calvo, por su parte, también creía que se trataba de Ana Obregón.

22:58 Comienza el nuevo programa de Mask Singer

La gala 4 de ‘Mask Singer: Adivina quién canta’ acaba de comenzar, dando paso a un Arturo Valls. El presentador llega al escenario principal del programa para presentar a los investigadores: Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Paz Vega.

22:30 Esperanza Aguirre, la última desenmascarada en Mask Singer

La pasada gala de ‘Mask Singer’ nos dejó a todos con la boca abierta después de conocer la identidad de Mariposa. Detrás de esa preciosa máscara se escondía Esperanza Aguirre, que dejó muy sorprendidos a los investigadores. «Pero qué maravilla», decía Paz Vega mientras que Javier Ambrossi no lograba articular ninguna palabra.

22:20 Todo preparado para la gala de Mask Singer de hoy

¡Buenas noches y bienvenido a nuestro directo! ¿Estás preparado para ver la nueva gala de ‘Mask Singer’? Esta noche el programa de Antena 3 viene cargado de sorpresas pues habrá dos desenmascaramientos después de disfrutar de las actuaciones de Cocodrilo, Erizo, Ángel y Cactus.

¿Quién es Ángel? Pistas y teorías de esta máscara

Son muchas las teorías que rodean a esta máscara de ‘Mask Singer’, cuya primera pista decía así: «Los ángeles somos muy valientes y no nos asusta ningún reto. Fijaros que he realizado grandes hazañas con mis piececitos, cuando podía haberlo hecho saltando de nube en nube». ¿Quién crees que puede estar detrás de esta máscara?

Pistas y teorías sobre Cocodrilo

Los investigadores han reparado en el «acento raro» de Cocodrilo y no han podido asegurar que sea español. Además, todos se quedaron con un detalle que dijo esta máscara: «Mi talento me abrió puertas en los United». Cocodrilo aseguró además que le «flipa el ‘bling, bling’» y añadió: «Por eso no salgo nunca de casa sin mis anillos, colgantes, mi gorra de oro y diamantes. ¿Soy la máscara más chula de ‘Mask Singer’? Sí, pero qué queréis que haga?».

¿Quién es Erizo? Pistas y teorías

La primera pista de Erizo fue la siguiente: «Soy un erizo samurái universal, con una armadura única y una técnica de combate sin igual. Por eso no hay nadie en el mundo que no conozca mi arte». Los investigadores tienen todo tipo de teorías sobre Erizo, de ‘Mask Singer’. Se escucharon los nombres de Millán Salcedo, AuronPlay, Carlos Moyá o David Janer.

¿Quién es Cactus? Las pistas y teorías de esta máscara

Los investigadores tienen claro que es una mujer, pero las teorías sobre Cactus son muy dispares: desde Cristina Cifuentes, Carla Antonelli, Verónica Castro o Paloma San Basilio son algunas de las apuestas. En cuanto a las pistas de esta máscara destacan las siguientes: «Los mejores cactus venimos del desierto de Arizona», «no podría pasar ningún día sin música» o «podría haber sido un líder mundial».