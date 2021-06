Giannis Antetokounmpo enojado, desafía a Kevin Durant para el juego 6

El jugador de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo se encuentra enojado luego del partido número 5 y revelo que quiere defender a Kevin Durant en el juego 6 de la serie en los Playoffs de la NBA.

Giannis Antetokounmpo al parecer se encuentra molesto al ver como Kevin Durant fue el jugador que saco la cara por el equipo de Brooklyn Nets cuando se veían debajo por casi 20 puntos en la segunda mitad del partido en la NBA.

Kevin Durant prácticamente burlo a todos los jugadores el conjunto de Milwaukee Bucks en el juego número 5 de la serie.

Aquí el dato:

Giannis on guarding KD in game 6 “I want to take on the challenge.”

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) June 16, 2021