Guatire | Muere paciente renal durante paralización de diálisis por falta de agua

Guatire.- Uno de los pacientes renales de la unidad de diálisis de Guatire, en el estado Miranda, falleció el domingo 13 de junio luego de cuatro días sin recibir el tratamiento de hemodiálisis, debido a una descompensación que sufrió su organismo, tras la paralización por más de 24 horas de la unidad, debido a la falta del servicio de agua potable.

El hombre fue identificado como Juan Carlos Sosa, de 55 años de edad, paciente del turno de los días lunes, miércoles y viernes, en horario de la mañana.

Leonor Villegas, vocera de los pacientes renales de la unidad de diálisis de Guatire, y presidenta de la fundación Fundasalud Zamora, informó este martes 15 de junio que la muerte de Sosa fue producto de la falta de respuesta oficial, ante las fallas en el suministro del servicio de agua.

“Apenas me dijeron a primera hora del viernes que no había agua, enseguida llamé a la Alcaldía para pedir que nos mandaran una cisterna. Nadie me atendió ni la llamada ni los mensajes. ¿Será que nos tenemos que morir todos para que nos presten atención?”, se preguntó Villegas.

El paciente fallecido, Juan Carlos Sosa, fue dializado por última vez el miércoles 9 de junio. Dos días después, cuando le tocaba nuevamente el tratamiento, se encontró con una nueva paraliza de la unidad de diálisis, por falta de agua.

El sábado 13 de junio al mediodía, cuando llegó la cisterna, fue reabierto el servicio de diálisis para los pacientes del turno de los días martes, jueves y sábados, con apenas dos horas para los del horario de la mañana.

“Nosotros dependemos de estas máquinas. Si no nos dializamos nuestras vidas corren peligro, nos descompensamos, se elevan nuestros niveles de urea y toxinas, nos ponemos mal, eso nos produce vómitos, mareos, malestares. Por eso murió nuestro compañero y queremos seguir evitando muertes”, explicó Villegas.

La afectada también informó que hace un mes se registró el deceso de una paciente renal, identificada como Jacqueline Rodríguez, quien falleció por complicaciones derivadas de otra afección de salud.

40 pacientes

En nombre de sus compañeros, la señora Leonor pidió a Hidrocapital y los responsables del llenadero de agua Alcaldía de Zamora a prestar la máxima colaboración cuando falte el servicio de agua por tuberías.

“Uno no llama por fastidiar. Uno llama porque es una emergencia. Son más de 40 vidas las que corren peligro”, recalcó.

La unidad de diálisis de Guatire está ubicada en un anexo de la Clínica San Martín de Porres, en la Avenida Villa Heroica. A pesar de estar ubicada en un centro médico privado, es una dependencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Está integrada por aproximadamente 40 pacientes, quienes se turnan en dos bloques de atención: lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados.

Ambos turnos están divididos en tres horarios: mañana, tarde y noche. Tienen muchas deficiencias. Por ejemplo solo funcionan seis máquinas. Hay un lote de ocho máquinas dañadas. La planta de ósmosis también presenta fallas.

