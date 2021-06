Inteligencia Espiritual : ¿Qué Sucede cuando Haces lo que Sabes que está Mal?

“Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto”. Proverbios 10:9 (NVI)

La Biblia dice en Proverbios 10:9, “ Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto ” Proverbios 10:9 (NVI).

¡Serás descubierto! Así que cuando tomes decisiones, tienes que lograr la prueba de integridad.

La prueba de integridad es que tu vida pública y tu vida privada sean iguales , lo que está en tu corazón y lo que es tu vida son la misma cosa. Hazte esta pregunta: “¿Me gustaría que todo el mundo sepa acerca de esta decisión que estoy tomando?” La verdad es que cuando se trata de integridad, aunque puedas engañar a todo el mundo, no te puedes engañar a ti mismo. Y si violas tu propia conciencia, tienes que pagar por ello.

A veces sabemos que estamos a punto de hacer las cosas mal . Sabemos que no debemos hacerlo, pero este pensamiento viene a nuestra mente: “Yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero voy a seguir adelante y hacerlo porque sé que Dios es un Dios que perdona”.

¿Qué clase de tonto crees que es Dios? ¿Crees que puedes hacer algo que Él dice que está mal y que no tendrá consecuencias en tu vida? Esa es la verdadera razón por la que Él no quiere que tomes esa decisión, porque te ama y no porque quiera impedir que te diviertas. Él sabe que hay consecuencias para cada decisión . Él sabe que cada mala decisión deja cicatrices en tu vida. Y quiere lo mejor para ti.

¿Significa esto que Dios no nos perdona por las cosas malas que hacemos? Por supuesto que nos perdona. Él es un Dios perdonador y misericordioso. Pero el perdón no nos libera del dolor ni de las consecuencias que vienen por las malas decisiones. Puedes ser perdonado y todavía tener remordimientos.

Puedes ser perdonado y todavía enfrentar el dolor. Puedes ser perdonado y aun así tener una relación destruida. Puedes ser perdonado y aun así perder recompensas.

Romanos 14:14 dice: “pero si alguien piensa que está mal…, entonces, para esa persona, está mal” (NTV). Este versículo simplemente dice que en caso de duda, no lo hagas. Es una violación de la prueba de integridad. Todo lo que no proviene de fe en nuestras vidas es pecado.

«La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando.”

C.S. Lewis

Para Reflexionar :

¿Qué crees que Dios quiere que suceda en tu corazón cuando pides perdón?

¿Cómo afecta tu integridad el saber lo que hay que hacer y no hacerlo?

¿Por qué es tan peligroso el juego de la comparación cuando se trata de integridad? ¿Cómo se aplica Romanos14:14?

(Por Rick Warren)

Apóyanos Compartiendo :