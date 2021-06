Joven venezolano recibió brutal golpiza en un supermercado de Argentina

El pasado sábado 12 de junio, cuando el joven venezolano Keiber Chacón cumplía su trabajo como cajero en el supermercado ‘Día de Morón’, fue brutalmente golpeado luego que una señora le reclamó por los precios.

Chacón le explicó a la clienta que existía un número de quejas al que podía llamar, sin embargo, la mujer no le entendió.

“Le expliqué que ahí tenía un número de teléfono al cual podría comunicarse y quejarse, ella entendió ‘cállate’ y me empezó a tratar mal que no la tenía porque mandar a callar, le expliqué que no era así, me escrachó y se fue”, relató el joven.

Keiber narra que 10 minutos después apareció un sujeto que comenzó a golpearlo, dejándolo inconsciente. “Me dejó inconsciente porque además me dio en el cachete donde tengo un tumor benigno que me salió luego de otra golpiza que recibí en 2017 por los colectivos en Venezuela”.

El joven fue llevado al sanatorio ‘Trinidad de San Isidro’, donde estuvo hospitalizado hasta este lunes 14 de junio. Keiber debe someterse a una cirugía de emergencia para colocarle injerto de otra parte del cuerpo y en los próximos días pondrá la denuncia ante las autoridades.

Fuente: Cactus24