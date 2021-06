Perú | Alfredo Barnechea a favor de que se repita la segunda vuelta

Alfredo Barnechea llamó “mamarrachos” a la OEA y señaló que debe repetirse la segunda vuelta con observación internacional

El excandidato presidencial por Acción Popular, Alfredo Barnechea, pidió que se repita las elecciones de la segunda vuelta entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) sin la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En diálogo con Willax, Barnechea calificó de “mamarrachos” a la OEA y consideró que se debe repetir una segunda vuelta bajo la observación internacional para que haya una mayor legitimidad.

“El gobierno que salga en esta no tendrá ninguna legitimidad y afectará el futuro del Perú. Yo creo que para que esto tenga legitimidad hay que repetir la segunda vuelta, con observación internacional y no con esos mamarrachos de la OEA, porque su misión de observadores fue decir que no hay ninguna irregularidad. En consecuencia, es que la segunda vuelta se repita, volvamos a votar todos los peruanos libremente y que esa elección tenga observación internacional”, manifestó.

Asimismo, el acciopopulista aseguró que hubieron “masivas irregularidades” en las mesas de sufragio. En esa misma línea, denunció que la mesa donde votó Keiko Fujimori fue declarada ilegible por los organismos electorales cuando esta era legible.

“Las irregularidades son tan masivas. La mesa donde votó Keiko Fujimori fue presidida por una amiga de mi mujer, quien tomó foto al acta. Me enseñó el acta que era completamente legible, y la mesa donde votó Keiko Fujimori fue declarado ilegible. Esto es apenas una anécdota que nadie la ha contado. Hay masivas irregularidades”, detalló Barnechea.

Finalmente, Alfredo Barnechea alertó que se estaría atentando contra la libertad electoral, la cual tiene pena de cárcel, ya que se estaría violando el artículo 357 del Código Penal y 384 de la Ley Orgánica de Elecciones.

“Nadie está hablando de la palabra «fraude», nadie quiere decir que esto es un masivo fraude. ¿Y qué es fraude? Es el engaño realizado, eludiendo obligaciones reales. Entonces, hay una obligación real que el JNE se ha olvidado: atentar contra la libertad electoral que tiene pena de cárcel; es una violación al artículo 357 del Código Penal y 384 de la Ley Orgánica de Elecciones”, advirtió.