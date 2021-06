Procesaron a otros cuatro sospechosos por el asesinato del presentador de TV Efraín Ruales

Han pasado casi cinco meses desde que, al salir del gimnasio en su auto, el presentador Efraín Ruales fue interceptado por un auto desde el que le dispararon. El presentador murió en su vehículo. La tragedia embargó no solo a sus familiares y colegas sino a cientos de seguidores de Ruales. La Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio para descubrir a los culpables del asesinato al estilo sicariato.

Por Infobae

El asesinato sucedió en Guayaquil, capital comercial del Ecuador, en la Avenida Juan Tanca Marengo. Alejandra Jaramillo, novia de Ruales y también presentadora de televisión, fue la última persona del círculo cercano del presentador que lo vio con vida esa mañana, pues ambos solían entrenar en el gimnasio.

El último martes, la Fiscalía anunció que cuatro personas más han sido vinculadas al caso. A pesar de que hay ocho procesados –siete de ellos detenidos– aún no se tiene indicios de quién sería el autor intelectual del crimen. La Fiscalía tiene un mes más para terminar la instrucción fiscal.

Los nuevos procesados y sus funciones en el asesinato

Uno de los nuevos procesados es Juan R.. Se sospecha que él habría robado el auto azul marca Vitara, el 6 de enero. El auto habría servido para vigilar y luego matar a Ruales. Juan R., que está preso desde hace un mes, también falsificó la placa del auto.

Karla M., novia de ‘Casquete’ otro de los procesados y detenido meses atrás, también fue vinculada al caso, además fue detenida y fue trasladada a la cárcel de mujeres. El fiscal la vincula pues ella conocía los planes para el asesinato y estaba al tanto de la participación de su novio ‘Casquete’, quien condujo el Vitara azul el día del asesinato y vigiló a Ruales antes de su muerte.

El tercero de los nuevos procesados es Jorman V., alias ‘Veloz’. Él se habría encargado de la planificación y la logística del crimen contactando a los ejecutores del asesinato. También está detenido desde la semana anterior.

La Fiscalía sostiene que ‘Veloz’ habría recibido una llamada desde la cárcel de Guayaquil. Allí le habrían pedido que organizara el crimen.

Aarón A. es el cuarto nuevo procesado. Él tenía la función de deshacerse del arma con la que asesinaron a Ruales. El arma fue encontrada en en un ramal del estero, en la isla Trinitaria, una de las zonas rojas de Guayaquil.

‘Casquete’, ‘Alvarito’, ‘Ñorqui’ y ‘Choclo’

Luego del asesinato, los primeros vinculados al caso fueron alías ‘Casquete’, Alvaro C. conocido como ‘Alvarito’, ‘Ñorqui’ de tan solo 17 años y ‘Choclo’, un preso que cumple una sentencia por asesinato.

‘Casquete’ habría conducido el vehículo el día del asesinato y habría espiado a Ruales previo a este. Fue uno de los primeros detenidos y está preso en la cárcel 4 de Quito por seguridad. El sospechoso habría recibido amenazas, por lo que la Fiscalía decidió trasladarlo a la cárcel 4. Sin embargo, ‘Casquete’, de 18 años, no ha colaborado con las investigaciones, por tanto, la Fiscalía pedirá su traslado a una cárcel en Guayaquil.

Quien disparó fue ‘Alvarito’, de 22 años. Él está detenido en la Penitenciaría del Litoral, donde se registraron incidentes el último fin de semana. ‘Alvarito’ admitió haber disparado al presentador y dijo que “se les pasó la mano”. En su declaración, ‘Alvarito’ contó que el día del asesinato: “solo íbamos yo y Casquete, yo disparé, la misión era asustarlo, pintar el carro, no atentar contra la humanidad”.

Además, ‘Alvarito’ describió cómo espiaron a Ruales días antes del asesinato. “Tres días antes de que ocurriera el hecho fuimos a las calles Juan Tanca Marengo a darle seguimiento al periodista. (yo) Andaba con Casquete, donde vimos el día propicio que ocurrió el hecho, donde vimos que no hubo gente”, aseguró.

“Me pagaron USD 5.000 para realizar la ‘vuelta’ y la mitad de ese dinero fue para Casquete”, también declaró ‘Alvarito’, que aseguró que, días antes del asesinato, recibió USD 3.500 como anticipo.

Por su parte, ‘Ñorqui’ de 17 años, tiene resguardo policial de 24 horas fuera de su casa. Según recogen medios locales, no solo existe el peligro de que el menor de edad se escape sino que lo quieran matar para que no hable.

Carlos M. es alías ‘Choclo’. La Fiscalía sospecha que fue quien contrató a ‘Veloz’ para que organice el crimen. ‘Choclo’ es líder de la organización criminal ‘Los Lagartos’ y cumple una sentencia de 12 años. Él se ha negado a cooperar y sostiene que: “este tema recién me enteré hace poco, yo no tengo absolutamente nada que ver. Esta gente no la conozco y jamás en el mundo he hablado con ellos (sobre alias Alvarito, Casquete y Ñorquis)”.

