+VIDEO | Rescatan a un oso de las alturas de un poste eléctrico

Un oso en el sur de Arizona, EEUU causó un gran revuelo esta semana, junto con un breve corte de energía, después de que se subió a un poste de electricidad y se atascó.

La empresa de servicios públicos Sulphur Springs Valley Electric Cooperative (SSVEC) fue notificada el lunes por la mañana que el oso estaba atrapado en líneas eléctricas en las afueras de Willcox, a unas 80 millas al este de Tucson.

Werner Neubauer, un liniero de la compañía, dijo que él y su aprendiz de liniero se apresuraron a desactivar la energía para que el animal no se electrocutara, informó FOX 10 de Phoenix.

Esta foto proporcionada por Werner Neubauer muestra a un oso enredado en cables de postes de energía en Willcox, Arizona, el lunes 7 de junio de 2021 (Cortesía de Werner Neubauer vía AP).

«Él [the bear] estaba en un lugar bastante peligroso. Podría haberse electrocutado muy fácilmente. Estaba muy cerca de una fase energizada a 7.500 voltios «, dijo Neubauer.

Poco después, el liniero dijo que subió en un elevador de cangilones para tratar de ayudar a bajar al animal. En un momento, incluso intentó hablar con él.

«Muy bien, osito. Es hora de bajar de este poste», se escuchó decir a Neubauer en un video publicado en Twitter por el Departamento de Caza y Pesca de Arizona.

«Creo que le dije que lo ayudaría a bajar del poste», dijo más tarde a The Associated Press. «Sé que no podía entenderme. Pero sí llamó su atención».

Gracias a sus esfuerzos, el oso finalmente bajó y salió corriendo al desierto. El animal resultó ileso.

Según la empresa de servicios públicos, el enorme animal confundió el poste con un árbol. La energía se restauró rápidamente, agregó la compañía.

Fue la segunda vez en un mes que se vio a un oso escalando un poste de electricidad en una ciudad del sur de Arizona, según el Departamento de Caza y Pesca de Arizona.

