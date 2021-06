Aprenda a preparar bolitas de papa

Si estás buscando una receta para compartir, es hora de aprender a preparar las famosas bolitas de papa.

Ingredientes:

2 papas medianas

100grs. de mantequilla

Sal y pimienta

2 huevos

Aceite para freír

Harina, huevo y pan rallado para empanizar

Preparación:

1. Cocemos las papas, las metemos en abundante agua, con un puño de sal y las dejamos unos 25 minutos. Para comprobar que están cocidas, les clavamos un tenedor, si entra y sale sin dificultad, estarán cocidas.

2. Una vez cocidas, dejamos que se templen un poco y las pelamos. Deben estar aún algo calientes para que después la mantequilla se integre con mayor facilidad. Las ponemos en un bol y las machacamos bien con un tenedor.

3. Añadimos las yemas de huevo, la mantequilla a temperatura ambiente, pimienta y una pizca de sal.

4. Removemos e integramos bien todos los ingredientes, hasta que quede una masa homogénea.

5. Probamos y rectificamos de sal, si fuese necesario. Después lo tapamos y dejamos que se enfríe en el frigorífico, mínimo 2 horas, para que la masa se compacte.

6. Pasado el tiempo, procedemos a empanizarlas. Cogemos una cucharadita de la masa y le damos forma de bolita. Después la pasamos por harina, huevo y pan rallado y las vamos reservando en un plato, hasta que terminemos de hacer todas.

7. Finalmente las freímos. Las metemos en abundante aceite, no demasiado fuerte de temperatura. Tiene que ser con mucho aceite, que las cubra entera, y a una temperatura no demasiado fuerte porque si no, se van a cuartear al freír. Cuando estén bien doraditas, las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente.

