Conoce el meme más caro de la historia

Un simpático perro Shiba Inu llamado Kabosu ha sido por años uno de los memes más icónicos de internet y esa popularidad este 11 de junio de 2021 por fin tuvo recompensa, ya que a través de una subasta NFT logró una cifra récord.

Fueron 4 millones de dólares los que consiguió el cibernético can. El ganador de la subasta, @pleasrdao, realizó una oferta voluntaria de 1,696.9 de la criptomoneda Ethereum, según el sitio Zora.

“Estamos muy contentos de ser parte de este hito en la historia de Internet. Si algún meme merecía ser el nuevo poseedor del registro de meme NFT, ese es Doge”, dijo Don Caldwell, editor en jefe de la base de datos de memes de Internet Know Your Meme, que certificó a Doge antes de la subasta para asegurarse de que el meme estaba siendo vendido por su legítimo propietario.

En el principio de la década de 2010 el meme comenzó a circular luego de que en la caricatura Flash Homestar Runner en un episodio de 2005, el personaje titular Homestar llama a otro personaje su «D-O-G-E.» Cinco años más tarde, en 2010, Atsuko Sato publicó la imagen de Kabosu en su blog personal, sin darse cuenta de que la foto tomaría vida propia.

“Cuando me enteré por primera vez de los memes de Kabosu, me sorprendió mucho. Estaba aterrorizado ante la idea de que solo una foto que había publicado casualmente en mi blog podría extenderse por todo el mundo a lugares que no conocía”, dijo Sato cuando el fenómeno ya comenzó a expandirse como una bola de nieve.

