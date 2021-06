Corte Suprema abre investigación preliminar contra Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino tras denuncia de Paola Holguín

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió en las últimas horas la denuncia que presentó la senadora del Centro Democrático Paola Holguín, quien acudió ante el Alto Tribunal para denunciar a los senadores de oposición Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino, por cuenta de unas amenazas que ha recibido después de pronunciar la frase “dejen de llorar por un solo ojo”.

En el documento, conocido por SEMANA, se lee que según lo ordenado en auto del 11 de junio de 2021, proferido por el magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, Héctor Alarcón Granobles, “se dispuso iniciar investigación previa contra los senadores de la República Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino”, luego de la denuncia penal presentada por la congresista del Centro Democrático.

En este caso, la Secretaría de la Corte informa que se ordenan varias diligencias: en primer lugar, requerir a la Secretaría del Senado de la República “para que alleguen la acreditación formal actualizada de Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino”. En estos casos, el Alto Tribunal solicita información sobre los argumentos por los cuales considera la denunciante que Bolívar y Sanguino incurrieron en una falta de tipo penal.

De igual manera, la Sala de Instrucción cita a la senadora Paola Holguín para que se adelanten lo que se denomina diligencias de conciliación. En el caso de Gustavo Bolívar, la Corte programa la cita para el próximo 16 de julio a las 8:30 de la mañana. En el caso de Antonio Sanguino, para el próximo 16 de julio también, pero a las 10:30 de la mañana.

En un comunicado que emitió la congresista Holguín, cuando presentó la denuncia, señalaba que: “Los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar se valieron de la expresión para descontextualizar y tergiversar el mensaje en sus redes sociales, asegurando que la senadora Holguín se refería a los jóvenes que han sufrido lesiones oculares durante los desmanes”.

Y agregó que, evidentemente, “el mensaje desató todo tipo de ataques personales y amenazas en contra de la senadora Holguín, por lo que hoy fue presentada la denuncia penal por los delitos de injuria agravada y hostigamiento agravado en contra de los citados congresistas, así como una queja disciplinaria ante la Procuraduría General Nación para que se les investigue por el incumplimiento de deberes y prohibiciones, constitutivos de falta gravísima”.

Holguín criticó a los políticos de la oposición porque, en su opinión, en sus exposiciones sobre las protestas solo se refieren a una parte de la realidad y no mencionan los daños causados a edificaciones como el Palacio de Justicia de Tuluá,que fue arrasado el pasado martes por las llamas, o las graves afectaciones que los bloqueos han causado a los ciudadanos.

De hecho, la frase completa fue: “Ustedes no hablan de las estructuras gubernamentales incendiadas. Ustedes no hablan de todos los bienes de colombianos que han sido afectados. Ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo con los bloqueos. Ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de medicinas y oxígeno por sus bloqueos”, dijo la senadora. Y agregó: “No engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo, porque ustedes, además, están inflando las cifras; ustedes están condenando sin el debido proceso”.

Semana

Apóyanos Compartiendo :