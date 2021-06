Dos presos han muerto con síntomas de COVID-19 en Cicpc Maturín

1206435

Maturín.- Entre mayo y junio de este año 2021 dos privados de libertad han fallecido con síntomas asociados al COVID-19 en los calabozos de la Subdelegación Maturín del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El deceso más reciente ocurrió este 16 de junio. En un reporte policial al que tuvo acceso El Pitazo se conoció que el detenido murió durante la madrugada de este miércoles, cuando una comisión del Cicpc lo trasladó hasta el Hospital Manuel Núñez Tovar luego de que fue encontrado sin signos vitales por sus compañeros de celda.

El privado de libertad se llamaba Joel Antonio Toro Arcia, de 41 años, de quien se desconoce más información. Su cadáver fue llevado hasta el cementerio municipal de Maturín siguiendo las medidas de bioseguridad, dijo una fuente policial. El deceso de Toro Arcia ocurre a menos de un mes del de Carlos Andrés Brito, de 50 años, quien también presentó síntomas asociados al COVID-19.

Brito también murió en los calabozos del Cicpc Maturín. Su muerte, al igual que la de Toro Arcia, fue reportada por un grupo de familiares de otros detenidos tras conocer que el hombre tenía varios días presentando fiebre, dificultad para respirar, así como pérdida del olfato y del gusto.

El 24 de mayo, familiares denunciaron a la Organización no Gubernamental Una Ventana a la Libertad que los presos no recibían atención médica desde enero de este 2021, fecha en la que se realizó una jornada propiciada por la directiva. En ese mismo tiempo, las personas explicaron que no se habían realizado más jornadas de desinfección de los calabozos.

Hasta el momento de la publicación de esta información ninguna autoridad del Cicpc en Monagas se había pronunciado por ambos casos, así como tampoco sobre las denuncias de los familiares de los privados de libertad que refieren que hay hombres con afecciones respiratorias que ameritan cuidados médicos.

Jesymar AñezOriente