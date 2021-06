EEUU | Ciudadanos y policías marchan en Miami para detener la violencia armada

Autoridades del condado Miami-Dade y agentes de policía marcharon este miércoles por barrios de Miami junto a la plataforma ciudadana We Stand 4 Justice para alentar a la comunidad a informar sobre cualquier delito con arma de fuego y ayudar a la aplicación de la ley.

«Stop the Violence Peace March (Marcha por la Paz y Alto a la Violencia) ha comenzado. Llueva o brille el sol estamos unidos y haremos la diferencia», tuiteó el Departamento de Policía de Miami mostrando fotografías de los participantes bajo la lluvia.

Entre ellos se encontraban Crystal Foster, activista de We Stand 4 Justice; Art Acevedo, director de la policía de la ciudad, y Freddy Ramírez, su homólogo para todo el condado.

“Getting to Know Your Victim Advocates” ⬇️ #MDPD Victim Advocate Jassmine Stafford discusses gun violence. For more information, visit: https://t.co/dVxufGTQtl. 🎥: https://t.co/pLO85J1zNQ pic.twitter.com/Z2MMgt1Gm3

«Gracias a Dios no hemos tenido ningún tiroteo importante desde que comenzó esta iniciativa», dijo el director de los servicios comunitarios del condado, Morris Copeland.

Copeland se refirió a la «Operación Calor de Verano», lanzada al inicio de esta temporada estival para acabar con los tiroteos en las calles que desde al menos las tres últimas semanas han aumentado notablemente en el condado más poblado de Florida, con cerca de tres millones de habitantes.

Durante las dos últimas semanas y en el marco de la «Operación Calor de Verano», casi 200 pistolas y rifles han sido confiscados por la policía de Miami-Dade, según datos publicados hoy por la televisión Local 10.

La policía también ha realizado más de 400 arrestos por delitos graves, y este miércoles el Departamento policial del condado mostró algunas de las municiones y drogas que se incautaron en las calles.

Stop the Violence Peace March has started. Rain or Shine we are united and we will make a difference. #RelationalPolicing pic.twitter.com/S7vBakSzVs

— Miami PD (@MiamiPD) June 16, 2021