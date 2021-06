¿Es posible un embarazo después de la vasectomía?

Lo más habitual es que después de la vasectomía haya infertilidad permanente. En otras palabras, esta cirugía debería generar la esterilización en un hombre y, por lo tanto, eliminar cualquier posibilidad de que fecunde a una mujer al menos de forma natural.

Sin embargo, hay circunstancias en las que es posible que se produzca un embarazo después de la vasectomía. Por lo general, esto ocurre cuando no se deja pasar suficiente tiempo entre el momento de la cirugía y el de tener relaciones sexuales.

Por otro lado, aunque lo común es que este tipo de cirugía lleve a la esterilización definitiva, lo cierto es que también hay técnicas que permiten revertir esta condición. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de embarazo después de la vasectomía.

¿Qué ocurre durante la vasectomía?

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que casi siempre se lleva a cabo para generar la esterilización masculina de forma permanente. Esta cirugía bloquea los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides.

Lo normal es que cada testículo produzca espermatozoides. Estos se van almacenando en el epidídimo, un tubo que está adherido a cada una de las gónadas. Si un hombre eyacula, los espermatozoides salen de allí y llegan hasta los conductos deferentes.

En dichos conductos, se mezclan con un fluido llamado líquido seminal. Así se forma el semen que luego se desplaza a través de la uretra y, al final, llega al exterior a través del pene. Cuando se cortan los conductos deferentes, los espermatozoides ya no llegan hasta allí.

Como consecuencia de lo anterior, después de la vasectomía ya no hay espermatozoides en el semen. Cuando el hombre eyacula, brota el líquido seminal, pero este ya no contiene las células reproductivas. El cuerpo sigue produciendo espermatozoides, pero los reabsorbe y no llegan al exterior.

¿Qué posibilidades hay de embarazar después de una vasectomía?

Lo más habitual es que después de la vasectomía un hombre ya no pueda fecundar a una mujer. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de casos en los que se produce el embarazo. Se estima que la falla se produce en uno de cada 1 100 pacientes que se han sometido a esta cirugía.

Por lo anterior, se considera que la vasectomía es eficaz en el 99 % de los casos. De todos modos, y para evitar embarazos no deseados, lo más indicado es seguir las indicaciones médicas y tener un control regular. ¿Por qué puede fallar este método? Veamos.

¿Por qué puede ocurrir?

Hay varias razones por las que se produce el embarazo después de una vasectomía. Los efectos de la cirugía no son inmediatos. Por eso, los médicos aconsejan seguir utilizando algún método anticonceptivo durante los tres meses posteriores al procedimiento.

Transcurrido ese lapso, el médico debe hacer un análisis de semen para verificar que no haya espermatozoides vivos dentro de este fluido. Si todo está bien, el varón podrá tener relaciones sexuales sin el uso de un método anticonceptivo adicional.

Sin embargo, también es posible que varios años después de la vasectomía se presente un embarazo. Es muy raro que esto suceda, pero puede ocurrir. Se debe a que alguno de los conductos deferentes no se cortó por completo o a que se presenta algún conducto adicional.

También hay casos en los que los conductos deferentes vuelven a crecer después de la vasectomía y terminan reconectándose o recanalizándose. Esto se produce de forma natural y es muy poco común.

Reversión de la vasectomía

La vasectomía es un proceso que puede revertirse mediante una segunda cirugía.

Lograr un embarazo después de la vasectomía también es posible mediante una reversión de la cirugía. El procedimiento se llama vasovasostomía y consiste en volver a unir los extremos de los conductos deferentes que se habían cortado.

Sin embargo, esta cirugía es compleja. Por un lado, tarda dos horas o más; por el otro, no siempre es exitosa: su eficacia es de un 64 %. Muchas veces la calidad del semen no es buena o, al menos, no lo suficiente como para que se concrete la fecundación. También es posible que no se logren unir los conductos.

La ineficacia aumenta en proporción al número de años que hayan pasado después de la vasectomía. Si son menos de cinco años, las posibilidades son buenas. Si ha pasado más tiempo, la probabilidad comienza a decrecer.

Hay otras opciones para lograr un embarazo después de la vasectomía:

Vasoepididimostomía. Es una cirugía para unir los extremos de los conductos deferentes con el epidídimo. El procedimiento es muy complejo y solo resulta exitoso en el 40 % de los casos.

Aspiración de espermatozoides. Se aspiran los espermatozoides del epidídimo mediante un procedimiento quirúrgico de baja complejidad. Con el líquido obtenido se fertiliza un óvulo en laboratorio y, luego, se implanta en el útero de la mujer.

Biopsia testicular. Se extrae una porción del testículo para sacar de allí los espermatozoides y realizar un procedimiento de fertilización e implante, como en el método de «aspiración de espermatozoides».

El embarazo después de la vasectomía es posible, pero raro

El embarazo después de la vasectomía es muy poco común, pero hay circunstancias excepcionales en las que se concreta. Por lo mismo, es importante continuar con el seguimiento médico, en especial durante los tres meses que siguen a la cirugía.

Aunque existen métodos para revertir la vasectomía, no hay garantías de que estos funcionen. En tanto se trata de un procedimiento que genera infertilidad permanente, lo mejor es informarse bien antes de tomar la decisión de llevarlo a cabo.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :