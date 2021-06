España | El nuevo Gobierno de Israel lanza ataques aéreos sobre la Franja de Gaza

La ofensiva de las fuerzas israelíes puede ser parte de la respuesta que en los últimos días ha estado dando al lanzamiento de globos explosivos desde la Franja de Gaza por parte de civiles palestinos, que ha ocasionado algunos incendios en el sur de Israel.

A la espera de confirmación por parte de las autoridades israelíes, hasta el momento sólo se ha informado de daños materiales. La tensa calma que vino con el alto el fuego alcanzado el pasado 20 de mayo tras once días de enfrentamientos, ha vuelto a romperse en los últimos días después de los choques entre palestinos y las fuerzas de seguridad de Israel durante la Marcha de las Banderas.

Al menos una treintena de palestinos resultaron heridos en unas jornadas en las que se registraron varios incendios en el sur de Israel como consecuencia del lanzamiento de globos incendiarios, por parte de los manifestantes.

What ceasefire? Gaza is again under heavy Israeli bombardment at this moment. pic.twitter.com/PKF8d8MV7M

— CJ Werleman (@cjwerleman) June 17, 2021