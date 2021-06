España | «La desinformación es una oportunidad para el periodismo de calidad»

Julen Ariza, editor y director de Dircomfidencial, inauguró este miércoles la segunda edición de los Premios de la Comunicación, que acogió a un centenar de profesionales del sector en los jardines de Casa de América después de que el año pasado se tuvieran que cancelar por la crisis del coronavirus.

Un acto, al que acudieron representantes públicos, directivos de agencias, profesionales independientes y dirigentes de las principales asociaciones de la industria de la comunicación, conducido por el periodista de Antena 3, Gonzalo Bans, e inaugurado por Julen Ariza, editor y director de Dircomfidencial.

En sus palabras de bienvenida, el periodista Julen Ariza, tras recordar el año tan duro que nos ha tocado vivir a todos, comentó que la crisis sanitaria derivada de la crisis del coronavirus también «ha puesto de manifiesto ante la sociedad uno de los grandes problemas con el que convivimos los profesionales de la comunicación: la desinformación».

No obstante, Ariza puso en valor que este asunto puede ser al mismo tiempo una «oportunidad para el periodismo de calidad». Y será así -apuntó- «gracias a una receta muy sencilla: información independiente y especializada». Como ejemplo de ello, el editor y director de Dircomfidencial destacó que este medio «se ha convertido ya en la referencia informativa para los profesionales de la comunicación».

Ariza hizo extensiva esta oportunidad a todos los profesionales del sector: «las buenas prácticas son algo por lo que merece la pena el esfuerzo cotidiano», señaló. Por eso -dijo el periodista- «nos sentimos especialmente orgullosos de celebrar estos premios, que reconocen la labor de todos aquellos que hacen más noble nuestro trabajo».

Para el editor, la celebración de los Premios «nos permite coger perspectiva, alejarnos del ruido y reconocer aquellas prácticas, personas u organizaciones que con su hacer diario contribuyen a hacer un ecosistema profesional mejor y más prestigioso». Julen Ariza culminó su discurso agradeciendo su presencia a todos los congregados en el acto y, especialmente, a los patrocinadores: la Fundación bancaria La Caixa, Telefónica, SunMedia, LLYC y Lenovo; así como a los miembros del jurado.

Premiados

Este año, el jurado decidió premiar a Damm, en la categoría de Excelencia; a Banco Santander, en la de Innovación; a ¡Hola!, en la de Influencia; a Juan Hermoso, en la de Trayectoria; a la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC), la Asociación de Creatividad Transformadora (ACT) y la Asociación de Agencias de Medios (AM), en la de Compromiso; y a Carlos Alsina, en la de Talento.

Recibieron los premios Fede Segarra, director de Comunicación y Relaciones Externas de Damm; Alejandra Kindelán Oteyza, head of Research and Public Policy del Banco Santander; Eduardo Sánchez Pérez, presidente y editor de ¡Hola!; Juan Hermoso, ex director de Ventas, Marketing y Publicidad de El Corte Inglés; José Carlos Gutiérrez, presidente de La FEDE; Ludi García, presidenta de ADECEC; y Germán Silva, vicepresidente de ACT.

Por su parte, los galardones fueron entregados por María Luisa Martínez, directora de comunicación de CaixaBank y presidenta de Dircom Cataluña; Francisco Salazar, director adjunto del Gabinete del Presidente del Gobierno de España; Andrés Rodríguez, presidente de Spain Media; Fernando Rodés, presidente de ISP Holdings; y por Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Asistentes

Además de todos estos profesionales, se dieron cita en la Casa de América varios directores de Comunicación como Alejandro Kowalski (Telefónica), Jesús Arroyo (Fundación Bancaria La Caixa), Marieta de Jaureguizar (CEU San Pablo), Amelia Aguilar (ASISA), Miguel López-Quesada (Gestamp), Francisco Polo (Ferrovial), Javier García de la Vega (CEOE), Ignacio Mata (Atresmedia), Daniel Hidalgo (Ayuntamiento de Madrid), Raúl Díez (IFEMA) y Laura de Cubas (Fundación ESADE).

También acudieron varios directivos de agencias y firmas tecnológicas: Arturo Pinedo y Joaquín Vizmanos (LLYC), Fernando García y David Gómez (SunMedia), Javier Curtichs (Tinkle), Carmen Valera (BCW), Gerardo Mariñas, Antonio San José (Kreab), entre otros. Los Premios de la Comunicación también contaron con una nutrida representación pública. Además de Francisco Salazar (Presidencia del Gobierno) y Javier Fernández-Lasquetty (Comunidad de Madrid), también asistieron Begoña Villacís (Ayuntamiento de Madrid) y Antonio González Terol (Partido Popular).