La Mesa Técnica de Vacunación no funciona, dice Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina manifestó este miércoles su preocupación por la “inoperatividad” de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación creada para establecer el Plan de Vacunación contra la Covid-19 en el país.

“Es una instancia que no funciona para dar respuestas en relación a los requerimientos técnicos, tipos de vacunas a adquirir, número de dosis requeridas, establecimiento de pautas de control de posibles efectos adversos, identificación de fortalezas y debilidades en la logística de distribución y el mantenimiento de la cadena de frío de las escasas vacunas anti Covid-19 llegadas al país, así como la definitiva determinación de los grupos prioritarios a vacunar y plazos de cumplimento de metas”, dijo la Academia.

Lea el resto del comunicado:

Por todo lo anterior, la ANM, responsablemente, alerta al país que, ante la inobservancia de las recomendaciones y el plan complementario sugerido en días pasados a las autoridades de salud, no puede ser testigo inerte de una instancia que no está dando los frutos para lo cual fue creada, incluso con el acompañamiento de entes internacionales, tales como las agencias de la ONU. Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Unicef. Es fundamental la activación efectiva de la Mesa Técnica de Vacunación, ya que su ausencia funcional no contribuye a la definición de políticas claras del proceso de vacunación en beneficio de todos los venezolanos.

Finalmente, la Academia Nacional de Medicina reitera a la nación su disposición a colaborar en la formulación de un Plan de Vacunación único, transparente, universal y sin discriminaciones. Sin embargo, la ANM no puede ser tan sólo parte del decorado de un escenario para situaciones en las cuales se justifica la creación de instancias de aparente conciliación y diálogo que no se traducen en un beneficio real para la salud de la ciudadanía y que no colaboren a mitigar la angustia y desesperación de la población por ejercer su derecho a ser vacunados en medio de esta devastadora pandemia.

Dr. Enrique López-Loyo, Presidente ANM.

Huniades Urbina-Medina, MD, PhD, Secretario Académico.