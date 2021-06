Ochoa Antich: Una oposición que le diga que no a todo lo del Gobierno no sirve

El exdiputado y dirigente político Enrique Ochoa Antich aseveró este miércoles que una oposición que “le diga que no” a todo lo que propone el Gobierno “no sirve”. Además reiteró que el 21 de noviembre deben “votar todos” y evitar “el error” de la abstención para los comicios de gobernadores y alcaldes.

“En el chavismo tienden a pensar que a veces es un temor dejar que todos voten. Lula volverá a gobernar en Brasil. (…) Quisiera creer que no va a gobernar Guaidó y ellos, quisiera creer en otra oposición. Siento que en el Gobierno está la idea de que ‘yo me tengo que quedar aquí como sea’. El chavismo ahora es una fuerza minoritaria. Al chavismo le sale irse a las duchas un ratico. El chavismo debe atreverse a dejar el Gobierno, a rehacerse con el pueblo para agarrar la fuerza que tenían en el 98. Una oposición que le diga que no a todo lo del Gobierno no sirve”, expresó Ochoa Antich en una entrevista al programa 360 de VTV.

El dirigente que se define como opositor sostuvo que todas las elecciones “son una oportunidad para que los venezolanos procuren los cambios que Venezuela necesita. Los cambios tienen que ver con la necesidad de un vasto acuerdo nacional. Depende de los ciudadanos, si estos votan, si estos participan, si deciden tomar la historia en sus manos y escribirla con sus votos. El voto se defiende ejerciéndolo, no renunciando a él. Si ellos (oposición) no quieren participar ni creen en la política electoral, háganse a un lado. No se debe aceptar ningún tutelaje de un Gobierno exterior. Quiero en este momento que Maduro se vaya. La verdadera traición fue la abstención que permitió a Maduro seguir en el poder. Aquí se requiere un Gobierno de unidad nacional para sacar al país de la crisis”.

“Venezuela está yendo por un mal camino. Ambos polos han convertido a Venezuela en división. La decisión de Capriles fue reflexionada, él admitió sus errores, reconoció los errores. Ahora vemos como se inclinan hacia el diálogo y eso es bueno. En los dos sectores hay pequeños grupos extremistas que tratan de arrastrar a quienes buscan entenderse. En el Gobierno hay sectores que dicen que quieren estar mil años en el poder. Tenemos a dos sectores muy radicalizados. Veo con mucha simpatía lo que está haciendo Capriles en torno al diálogo. Siempre estoy en contacto con Ramos Allup, le he dicho a Rosales ‘¿qué estás haciendo?’”, acotó.

Ochoa Antich aseguró que los sectores más extremistas de la oposición “no sirven. Les entró la idea de dejar la ruta de participación. Ellos persiguen la extinción del adversario y no el diálogo con el adversario. La oposición siempre ha ido al diálogo después de una derrota. Antes de las sanciones, está clara la pésima relación económica de Chávez en ese tema. La Fanb deben estar al servicio de las personas y no al servicio de un movimiento político, no puede ser que las Fuerzas Armadas se definan como chavistas”.

No creo en un revocatorio en este momento



“Veo con buenos ojos la segunda parte de la ley antibloqueo. Veo con mucha simpatía las zonas económicas especiales, he estado en China y sé que puede ser la palanca para el desarrollo. Las sanciones criminales de EEUU convirtieron los problemas que teníamos en una verdadera catástrofe nacional. El todo o nada es típico de los extremistas. La crisis hoy es de tal magnitud que se requiere un Gobierno de unidad nacional. Maduro podría convocar a un Gobierno de unidad nacional. Un Gobierno con el apoyo de China y EEUU y el apoyo de todos los empresarios podríamos recuperar el país”, agregó.

En torno a los venideros comicios, Ochoa Antich indicó que el 21N “se debe votar porque es un derecho. A mí cuando me pongan a votar yo voy y voto. Me he arrepentido toda la vida por mi abstención en 2005. Se lucha contra el fraude es metido desde el proceso electoral, no desde Miami o desde Madrid. Los errores en la vida se pagan, y en la política los errores se pagan más caros, y ahora a la oposición no le queda otra que dialogar. Capriles ha reconocido que ‘nos equivocamos, hubo un error’. Hablan de que la ficción del Gobierno interino todavía existe, pero no hablan del Gobierno real, que les guste o no les guste, es el que está en Miraflores y ejerce Nicolás Maduro pero no lo reconocen, no reconocen al CNE, entonces comienzan trastabillando”.

“Hay que derrotar a la inflación, nada hacemos si subimos el sueldo y los precios suben. Un Gobierno de unidad nacional podría ayudar a derrotar la inflación. (…) Un canal como este en el que estamos (VTV) no debería ponerse al servicio en exclusividad de un solo partido político. (…) Quiero abogar por la libertad de los presos políticos actuales, como abogamos con los del 4 de febrero y 27 de noviembre cuando Chávez. Hay personas que tienen su boleta de excarcelación y siguen presos, yo abogo por su liberación. (…) En encuestas, la inmensa mayoría dice que no está de acuerdo ni con Gobierno ni con oposición, y la gente dice que están cansados. No creo en la oportunidad de un nuevo revocatorio, si estuviésemos en Suiza donde los órganos son independientes si creyera en ello, pero ahora pudiera ser anulado”, concluyó.