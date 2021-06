ONG denuncia que ordenanza sobre ornato y estética de Caracas es arbitraria

1206901

Caracas.- La ONG Acceso a la Justicia denunció que la resolución 007-2021, publicada en Gaceta Municipal 4683-A del pasado 11 de mayo y que impone la obligación de pintar de color gris claro las rejas metálicas de las edificaciones, es una arbitrariedad que carece de basamento jurídico.

“Debe señalarse que la resolución dictada por la dependencia de la Alcaldía de Caracas no aparece contenida en normas legales, es decir, que carece de justificación jurídica y sin duda comporta una arbitrariedad administrativa”, señala la ONG en un hilo en Twitter.

En dicho escrito también califican a la resolución como un “acto de rango sublegal”, que no puede imponer medidas que limiten la autonomía de la voluntad de las personas ni agraviar la libertad de los individuos.

En este sentido, advierten que la resolución no establece ninguna sanción para quienes no se apeguen al decreto, “razón por la cual las autoridades de la Alcaldía de Caracas mal pueden sancionar a quienes no acaten la orden de pintar de gris las rejas de las fachadas, o pegar la calcomanía exigida”.

“Caracas Bonita”

Esta ordenanza municipal se da en el marco del plan Caracas Bonita que adelanta el gobierno de Maduro para celebrar el aniversario 200 de la Batalla de Carabobo, y por lo que en diversos puntos de la capital se han realizado trabajos de remodelación en calles, avenidas y en gran parte de la autopista Francisco Fajardo.

La resolución 007-2021 obliga a los edificios públicos, residenciales y a los locales comerciales en el municipio Libertador a pintar sus fachadas y rejas de un color gris específico, además exige la colocación de un logo correspondiente al Bicentenario de la Batalla de Carabobo, que se celebra el próximo 24 de junio, y ordena a la ciudadanía mantener las fachadas y los alrededores de las estructuras limpias y ordenadas.

Finalmente, para cumplir con este decreto, la alcaldía de Caracas da un plazo de 30 días a todos los propietarios de inmuebles para hacer las adecuaciones exigidas.

Puedes leer aquí la Resolución 007-2021 de la Gaceta Municipal 4683-A.

