+VIDEO | Zelda Breath of the Wild 2 llegará en 2022

Uno de los anuncios más destacados del Nintendo Direct especial del E3 2021 ha sido un nuevo tráiler de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Muchos fans esperaban quizás conocer la fecha de lanzamiento del juego, pero se tendrán que conformar con saber que llegará a Nintendo Switch durante 2022.

El nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 muestra un poco de gameplay del juego y se centra en algunas nuevas zonas del mapa. A parte del área ya conocida, esta nueva aventura transcurrirá también en el cielo de Hyrule, en una especie de islas flotantes.

En el vídeo que ha publicado Nintendo también se ven algunos de los nuevos poderes de Link y aparecen enemigos en un nuevo tipo de fortalezas móviles. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 es una secuela directa de la primera entrega y a nivel visual y jugable parece ser muy continuista.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 se presentó oficialmente en el E3 de 2019 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más esperados de Nintendo Switch. De momento, aún se desconoce la fecha de lanzamiento, pero se ha anunciado que el juego llegará a la consola híbrida en 2022.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :