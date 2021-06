Abiertamente Francisco León dijo que era homosexual

A través de sus redes sociales, el otrora Mr. Venezuela, animador y cantante, Francisco León, dijo que era homosexual.

De acuerdo a León, tras muchos años de callar y mantener su identidad sexual en secreto, decidió dar esta información a sus seguidores.

La declaración del artista causó revuelo en las redes sociales. Algunos por no sorprenderles la noticia, otros para apoyarlo y también, algunos que se tomaron a modo de broma la confesión.

En este sentido Osmel Sousa, ha hecho varias publicaciones refiriéndose a León “Desde que ganó nosotros lo sabíamos”, reaccionó el Zar de la belleza ante el video donde el venezolano se declara homosexual.

Mariángel Ruíz por su parte le parecía gracioso las palabras de Osmel y el mismo Francisco identificó esto como una burla para él y todos lo miembros de la comunidad LGBTQI+.

«Lamentablemente eso no da risa Mari, no es chiste asumir la responsabilidad de hacer algo publico, no es chiste por el contexto. Los siento no lo es por los millones que en Latinoamérica sufren. De ese señor espero cualquier burla pero que que le sigas el juego y te rías como en un circo», le comentó.