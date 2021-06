Adriana Azzi: Horóscopo del 18 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 18 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Honor.

Número de suerte: 003

Cambios en tu sitio de trabajo que te sorprende. Suerte en el azar. Debes cuidarte de un negocio que no se ve claro primero investiga bien. No aceptes que otros se metan en la vida privada de tu casa. Inicias estudios para superarte en lo personal. Viaje con niños. Alegrías.

Trabajo: Reuniones con personas del extranjero. Te llaman de una oficina de empresa del extranjero.

Salud: Debes comer mejor

Amor: No descuides a los que están a tu lado. Sal de tu casa para que consigas los alimentos.

Parejas: Éxitos logros. Vences situaciones. Llega a tus manos lo esperado. Pendiente de estudios.

Solteros: Mujer esotérica que te busca para decirte cosas y te impresionas. Deja el miedo.

Mujer: Pídele a dios por lo que pasas. Dinero que te ayuda para evolucionar no olvides quien te ayuda.

Hombre: Nuevas ideas. Alguien confía en ti y tu trabajo. Se activa la energía del amor.

Consejo: Controla tu mal carácter.

Tauro

Palabra clave: Perseverancia.

Número de suerte: 991

Días excelentes para salir de viaje con la familia. Cambios en tu vida necesarios. Viajes. Alegrías. Debes terminar lo que iniciaste. Cuidado con quién haces las cosas. No permitas que te digan que hacer. Todo lo que te había generado dolor y tristeza cambia. Arreglas asunto económico.

Trabajo: Debes ir con calma y despacio para que las cosas te salgan bien. Todo lo superas y firmeza para ti.

Salud: Ejercicios.

Amor: Sale de tu vida una persona conflictiva. El amor es para ser feliz ten cuidado con quién andas.

Parejas: Algo con un carro que se hace realidad. Sientes que hay cambios en tu vida. Firma pendiente.

Solteros: Pon orden en tu vida. Nuevas posiciones. Felicidad .alegrías. No discutas en tu casa.

Mujer: Te llaman por una herencia pendiente. Estás en la búsqueda de la felicidad.

Hombre: Vive la vida con calma. Alguien que te vigila. Un acuerdo con equilibrio emocional.

Consejo: Busca tu paz.

Géminis

Palabra clave: Prudencia.

Número de suerte: 954

Abogado que te resuelve un problema con una vivienda. Dinero o préstamo que consigues. Compra de mercancía. Las estrellas de la fortuna te acompañan. Te dan un ritual del amor. Deja de quejarte y sal de esas cuatro paredes que te estás ahogando. Viaje por carretera.

Trabajo: No permitas que te quiten lo tuyo. Debes luchar por lo tuyo. No tomes decisiones apresuradas.

Salud: Falta de ánimo

Amor: Sientes que estás viendo personas que no están contigo. Aprenderás a decir no.

Parejas: Serás líder en un grupo. Algo con un mecánico que se complica por los repuestos.

Solteros: No gastes dinero de más. Nuevos conocimientos. Nuevos inicios en lo económico.

Mujer: Algo con un certificado que te piden en una oficina. No tomes decisiones apresuradas ten calma.

Hombre: Pon en práctica lo que estudiantes. Nuevas energías. Cuidado no salgas de noche.

Consejo: Leer salmo 91.

Cancer

Palabra clave: Sorpresa.

Número de suerte: 726

Buscas la armonía en tu familia. Nuevas posibilidades en los ingresos con nuevo empleo. Hecho curioso con una mascota. Pago de facturas urgentes para evitar corte de un servicio. Deja de lado lo que no está a tu alcance. Tendencia a preocuparte demasiado por los bienes materiales.

Trabajo: Sales de un sitio muy escondido y el camino se abre para tu prosperidad.

Salud: Malestar en diente.

Amor: Una nueva preparación en tus estudios. Vences una situación y alejas a personas negativas.

Parejas: Te hacen una oferta por algo que tienes. Compra de ropa y prendas de oro. Nuevos amigos.

Solteros: Cancelas una deuda pendiente. Disfruta de tu estabilidad laboral. Te molestas con hermano.

Mujer: Te reúnes con amigos y vecinos. Compra o venta de carro. Cuidado con lo que comes. Cancelas deudas.

Hombre: Ten cuidado con tu dinero. Los difuntos te necesitan atiéndelos. Se activa el amor.

Consejo: Límpiate con una vela blanca.

Leo

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 589

Tu forma de ser sufrirá un cambio. Cuidado al salir de noche. Toma de decisión para un negocio que has esperado mucho. Brindis y celebración por un triunfo. Imposición de tareas a persona que no está de acuerdo. Cuidado con persona chismosas. Caminos abiertos hacia el exterior.

Trabajo: Algo con un dinero y carro en tu trabajo o negocio. Cuidado con los secretos.

Salud: Cansancio físico

Amor: No digas lo que haces. Se activa el amor en tu vida. No permitas que se metan en tu vida.

Parejas: Alegrías y reuniones en esta semana que serán muy positivas. Cuídate de traiciones.

Solteros: Cambios de carácter que no te favorece. Amigos que están pendientes de ti.

Mujer: Cuidado con lo que dices o escuchas. Firmas. Logros. Algo de madera que te regalan.

Hombre: Preocupación por familiares y amigos que están fuera del país pero todo bien tranquilos.

Consejo: No confíes más de lo necesario.

Virgo

Palabra clave: Opresión.

Número de suerte: 222

Firma de unos documentos que tenías pendiente. Decides irte de un sitio para tu cambio y transformación. Cambio de rutina con éxito y prosperidad. Necesitas un dinero para mudarte o arreglar la vivienda. Te entregan un obsequio con doble intención. Pensando mucho en hombre de poder.

Trabajo: Vencerás obstáculos. Hombre que te trae buenas noticias de algo que esperas del extranjero.

Salud: hacer exámenes.

Amor: La infidelidad no es la salida habla y solucionas. Hecho curioso con un carro.

Parejas: La familia es más importante que hacer mucho en la calle por el dinero. Debe reconocer lo que hacen tus hijos.

Solteros: Logras el equilibrio. La tranquilidad de lo que haces produce abundancia. Llevarás un mensaje de paz.

Mujer: Cuidado con llegar tarde a una reunión importante. Cuídate con lo que dices en una reunión.

Hombre: No te deje influenciar por otro. Celebraciones y alegrías. Cuidado con traiciones de un grupo.

Consejo: Controla los caprichos.

Libra

Palabra clave: Realización.

Número de suerte: 824

Reunión para unos cambios. Busca otro horizonte. Padre o madre preocupada por un dinero en un banco. Productividad activada. No es el momento de cobrar un dinero que te deben. Aún no están en condiciones de viajar. Tendrás que saber manipular a persona con tragos de más.

Trabajo: Deseos de cambiar tu sitio de trabajo. Cambios inesperados. No te preocupe el dinero llega.

Salud: Vigilar los dolores.

Amor: Compra de regalos. Alegrías compartidas. Cuídate de terceros que se quieren meter en tu relación.

Parejas: Buen momento para que te reconcilies con tu pareja y aclares lo que pasa. Disfrutes en sitio nocturno.

Solteros: Inestabilidad de ser querido. Negocio en equipo que te genera ganancias. Familia que se mete en tu romance.

Mujer: Celebraciones. Se aclaran ideas proyectos. Noticias inesperadas donde se te cambia la forma de vivir.

Hombre: No te preocupes por cambios en tu empleo no hay mal que por un bien no venga.

Consejo: Escuchar es importante.

Escorpio

Palabra clave: Exuberancia.

Número de suerte: 759

No permitas que nadie turbe tus sueños. Estás iniciando un proceso de recuperación espiritual. Éxito en todo lo que quieras crear. Persona que se interpone en tus pensamientos. Estabilidad. Te opones a un cambio inevitable. Luchas contra pensamientos que te agobian.

Trabajo. Festejan cumpleaños de compañeros pago de bonificación. Tardas en entregar un trabajo.

Salud: Dolencias en el cuerpo.

Amor: Algo con una construcción que te ayudarán. Sitio romántico en un edificio viejo.

Parejas: Días de placeres. Buen momento para la reconciliación. No manipules a otros.

Solteros: Compra de ropa para evento. Amigo que te pide dinero. No permitas que otros digan mentira y lo apoyes.

Mujer: Embarazo de un familiar o hija con alegrías. Equilibra situación económica. Tendrás que imponer tu punto de vista.

Hombre: Se impondrá la justicia. Los cambios serán frecuentes y rápidos. Preocupación por necesidad en tu casa.

Consejo: No permitas que tus pensamientos te limiten

Sagitario

Palabra clave: Energía.

Número de suerte: 228

La rueda de la fortuna está contigo. Amigos que te buscan. Te dirán un secreto. Afrontas algo con más optimismo. Sientes el apoyo de tus seres queridos. Usa tu intuición. Buenas conversaciones en situación de negocio. Viajes por placer. Hermana que te busca. Cambios de ideas. Inicias estudio

Trabajo: Jefe o hombre de poder que te busca. Reuniones con personas importantes.

Salud: Cuidar el estómago

Amor: Desilusión de alguien que te gusta. Deja los caprichos. Utiliza el sentido común para una conversación.

Parejas: No digas lo que vas hacer. Cambios en la alimentación en tu casa. Te adaptas al cambio.

Solteros: La forma de ganar el dinero va a cambiar. Nuevos negocios. No te rindas en nada.

Mujer: Viajes a otra ciudad por viviendas. Algo con una construcción que vigilas. Visitas una calle especial.

Hombre: Amigo que te invita a salir. Te dedican una canción. Cuídate de accidentes. No manejes de noche.

Consejo: Se vive solamente una vez, disfruta.

Capricornio

Palabra clave: Reto.

Número de suerte: 280

Encuentro con persona del pasado con éxito. Tendrás que consolar a alguien del entorno por muerte de un familiar. Te enteras de alejamiento de un ser querido. Cuñado que busca consejo a ayuda sobre persona agresiva. Caminos abiertos. Expansión. Viaje corto para solucionar problemas.

Trabajo: Quédate tranquilo (a) no discutas por personas chismosa en tu entorno laboral. Brindis.

Salud: Dolores de cabeza

Amor: Cuídate de personas mal intencionadas que se acercan a tu vida. Debes pensar bien las cosas.

Parejas: proteges un niño o persona pequeña de la calle. Recuperas un dinero que creías perdido.

Solteros: Nuevas dudas con alguien cercano. Hecho curioso con telas. Se activa el amor.

Mujer: Organizas una fiesta. Celebraciones. Amigos que te piden ayuda en lo económico.

Hombre: Tomate las cosas con calma por llamada o comunicación urgente. Logras algo de un empleo.

Consejo: Cuando una puerta se cierra mil se abren.

Acuario

Palabra clave: Viaje.

Número de suerte: 907

Oposición sobre ideas que causan fuertes rivalidades. Sentimiento de derrota porque no has logrado conseguir estabilidad. Cambios radicales. Cuidado con tres personas que viene a enfrentarte. Si no eres prudente con el dinero sufrirás las consecuencias de tus impulsos.

Trabajo: No te enganches con problemas de compañero que él se lo busco. No prestes dinero.

Salud: Malestar y fiebre

Amor: Cuidado alguien no te dice la verdad de lo que pasa. Cambios en tu vida. Nuevas ideas.

Parejas: Inicias ejercicios y dieta por medicamento. No caigas en errores con vecinos cercanos.

Solteros: Viajes. Compra de carro. Nuevos acontecimientos. Vences una situación.

Mujer: Días que será muy positivo. Algo por teléfono con molestia. Algo con ahorros. Nuevas ideas.

Hombre: En la forma que trates a los demás igual te trataran a ti. Armonía tranquilidad en la familia.

Consejo: Comienza con optimismo todo los días.

Piscis

Palabra clave: Acuerdos.

Número de suerte: 612

Deseos de ir a sitio montañoso para conectarte con lo natural. Compra de juguete. Más unión en la familia. Estás desesperado (a) por recibir noticias de familiar del interior. Amigo que te cuenta problema sentimental. Notarás un cambio hacia tu persona de alguien querido. Logros.

Trabajo: Tú siempre será próspero por la forma en que trabajas adelante. Negocio con mucha estabilidad.

Salud: Alergias de piel.

Amor: Sale el sol a tu vida eso que te falta. Llega los alimentos no te faltaran. Firmas. Caminos abiertos.

Parejas: Herramientas para lo que quieres en tus mano. Vences obstáculos. Nuevas ideas.

Solteros: Nuevos caminos. Se activa el amor con persona allega.

Te ganas un dinero extra.

Mujer: Alguien del pasado que te busca. No discutas con personas muy querida. Nuevo empleo.

Hombre: Amigos que llegan a tu casa que traen alegrías. Algo con un nuevo inicio en negocio. Aclaras algo con tu pareja.

Consejo: No esperes tanto, adelante.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

