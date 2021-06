Chile | «Vine principalmente como papá»: Gobernador de Antofagasta visitó a las Madres de Plaza Colón

Ricardo Díaz Cortés, Gobernador Electo de la región de Antofagasta visitó este jueves 17 de junio, a la Agrupación de Madres de Plaza Colón con el objetivo de imponerse del trabajo que ellas realizan en favor de la libertad, reparación y juicio justo para sus hijos, los jóvenes y niños presos por la Revuelta de Octubre de 2019.

En esta oportunidad, el Gobernador electo, se comprometió a crear una Comisión de Justicia y Reparación con el fin de crear programas de reinserción de los jóvenes en el ámbito educacional y laboral, además de apoyarlas en las demás iniciativas que las Madres generen.

Respecto a la visita, Díaz comentó que, “vine principalmente como papá, imagínate qué ocurriría si tu hijo, en el contexto de la revuelta social, en el contexto de las protestas, es detenido y es mantenido en la cárcel durante un año sin posibilidad de defenderse porque no hay ninguna acusación completa y se le mantiene así, y se le maltrata y se le priva de libertad y la familia está con esa angustia permanente, no saber que pasa con esos niños”.

Además, el Gobernador, se refirió a la justicia tardía que han tenido los jóvenes y adolescentes que se encuentran detenidos en el contexto de la revuela, señalando que “si la justicia se demora en llegar no es justicia, aquí lo que ha faltado, es precisamente, justicia para estos niños, que los procesos se resuelvan rápidamente y que una vez que se determina que no tienen culpa, exista la reparación permanente (…) Aquí todos hablan de que hay que investigar caso a caso, pero lo que no hablan es del sufrimiento permanente que han tenido las familias con sus hijos privados de libertad, con una investigación que se eterniza, con dilataciones de los procesos y que finamente termina resolviéndose de la manera más extraña posible”.

Finalmente, agregó que, “Nosotros queremos que haya justicia, que si es necesario, que haya reparación, por eso, desde esta mirada, desde la mirada de la empatía, queremos comprometernos con las familias para que puedan tener acceso a la justicia”.

Por otra parte, se comprometió a visitar el sector de Bonilla, lugar de la ciudad de Antofagasta, que se ha visto especialmente criminalizado por hechos producto de la Revuelta.