Diseñadora venezolana se abre paso en Chile con estampados personalizados

Santiago de Chile. La pandemia de coronavirus apartó a Dayani María Urbina Fuenmayor (@Dayaniurbina), venezolana de 32 años, de su aparente zona de confort, pero le abrió un espectro de posibilidades enormes con su emprendimiento Diseños Victoria (@DiseñosVictoria.cl), una papelería creativa dedicada a la realización de estampados personalizados, regalos y trabajos de diseño.

Urbina, diseñadora gráfica con magíster en Gerencia de Mercadeo obtenido en la Universidad Rafael Belloso Chacín y con dominio del inglés y el francés gracias a su formación en Maracaibo, llegó a Chile el 15 de noviembre del 2015 y empezó a trabajar en tiendas de estampado y personalización textil, un área que le era afín.

Dayani consiguió un trabajo estable en febrero de 2016 hasta abril del 2020, en el Hotel Santiago Marriott, primero como anfitriona y luego como asistente de Ventas y Marketing. “Me despidieron por la situación de la pandemia el día del Diseñador Gráfico. Eso para mí fue como un llamado de atención e incluso cuando se lo comenté a mi papá (que en paz descanse), me dijo: ‘¿Qué otra señal quieres de Dios para que comiences con tu sueño?’. Así lo veía él y así comencé a verlo yo”, detalla Urbina, quien asegura que se llenó de fuerzas para construir el sueño que había tenido desde mucho antes de emigrar: tener un emprendimiento y poder aportar su granito de arena”, relata Dayani.

Así que Dayani no se hundió. Una vez recibió su finiquito decidió invertirlo en lo que sabía: “Comencé diseñando y lo que ganaba lo iba agregando a lo que quería invertir en máquinas”, sostiene quien poco a poco ha consolidado su proyecto.

“Hoy mi emprendimiento marcha bien. Tengo una alianza con dos empresas grandes en estampado de sus uniformes y con otra empresa para realizarles sus regalos corporativos, además de clientes diarios, sobre todo emprendimientos que quieren realizar su identidad corporativa y asesorías en ese mismo tema”, cuenta quien pronto se prepara para el lanzamiento de la web de Diseños Victoria.

Y el avance se siente. Al principio solo tenía un plotter de corte Gercutter y un computador. Actualmente tiene dos planchas de estampado textil, otro plotter de corte (Cameo 3), una máquina láser (para grabados y cortes de materiales gruesos), una caja de luz y una máquina de carnets. “Mi visualización de la empresa es hacia el área corporativa”, explica.

Dayani cree que los venezolanos de bien tienen en su poder ser exitosos. “Es importante siempre tener en cuenta de donde uno viene, para que cuando crezcas internamente lo hagas desde la humildad. Me parece que somos capaces de hacer lo que queramos a donde lleguemos, siempre con una visión, con pasión, respetando la casa ajena, estar conscientes de que sí se puede. No importa en lo que te dediques, nacimos para el éxito. No estoy diciendo que no sea un poco difícil, porque al principio lo es, pero no es imposible”.

