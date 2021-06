«En el país no hay justicia»: Corte Penal Internacional, un antes y un después para Venezuela

Este viernes se realizó el foro denominado Corte Penal Internacional: Un antes y un después para Venezuela, un espacio dedicado a conversar sobre el caso venezolano y el trabajo pendiente que tendrá el fiscal Karim Khan.

En el foro estuvo como invitado Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, quien indicó que muchos de los dirigentes políticos han sido «víctimas de persecución y a esa sistematización de violación de derechos humanos».

«En Venezuela no existe separación de poderes, no hay justicia en Venezuela, no existe, nunca ha estado allí. El caso de Acosta Arévalo siempre fue negado por el régimen hasta que tuvieron que reconocerlo; y al no haber justicia nos vimos obligados a buscarla para denunciar los atropellos a los derechos humanos, sancionar a los responsables y resarcir a las víctimas, pero sobre todo que no vuelvan a ocurrir más», manifestó.

A su juicio, el expediente que se construyó desde la OEA en el que se dejó evidencia de las violaciones a los derechos humanos, ayudó a construir lo que hoy está en la CPI.

«El régimen trató de desestimar esto y hemos visto como a última hora comenzó a tener actuaciones con la CPI, cuando venía lo inevitable que es que la Corte asuma jurisdicción sobre estos casos porque se trata de delitos de lesa humanidad», dijo.

La fiscalía de la CPI «no actuó como debería haberlo hecho»

Santiago Cantón, miembro del panel de expertos independientes de la OEA, consideró que la fiscalía de la CPI «no actuó como debería haberlo hecho».

«Muchos organismos en el mundo coinciden que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad y la necesidad que la CPI actúe en esta materia», dijo.