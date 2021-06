Episodios Olímpicos XVII: La oportunidad final de clasificar al beisbol olímpico, Tokyo 2021.

Luego del torneo de Port St. Lucie donde la novena de Estados Unidos resultó ganadora y consiguió su pasaje a los Juegos Olímpicos. Aún resta otra oportunidad para los equipos que llegaron en segunda y tercera posición: República Dominicana y Venezuela, esta consiste en un torneo no menos exigente a escenificarse en Puebla, México a partir del 22 de junio. Por razones de salud, específicamente la pandemia del coronavirus, las representaciones de Taiwan y Australia declinaron participar. Por lo cual esta última competencia se reduce a tres participantes: Holanda, República Dominicana y Venezuela. Holanda siempre ha mostrado equipos de gran nivel donde abundan muchos peloteros de Aruba y Curazao que juegan o han jugado en el beisbol organizado estadounidense. Y conocemos la gran calidad del beisbol dominicano, por lo cual esta instancia requerirá de gran dedicación y compromiso de parte de los venezolanos si es que pretenden asistir por primera vez al torneo de beisbol de unos Juegos Olímpicos.

La primera reflexión del cuerpo técnico venezolano debería enfocarse en utilizar los mejores recursos, los peloteros más experimentados, los novatos que hayan demostrado estar preparados para este tipo de competencia donde los rivales van a entregarlo todo, no todos los años se tiene oportunidad de clasificar a unos Juegos Olímpicos, no todo el tiempo el beisbol forma parte del contexto Olímpico. En mi opinión muy particular, el juego de la fase final del torneo de Port St. Lucie ante los dominicanos debió abrirlo Aníbal Sánchez, por jerarquía, por experiencia, porque en las instancias decisivas hay que ganar hoy, mañana será otro día. Si, es probable que Sánchez también hubiera recibido batazos, pero hay que utilizar los mejores recursos en el momento preciso, no cuando ya se empiezan a reducir las oportunidades.

Regresando por instantes a las referencias de aquellos juegos donde el equipo venezolano alcanzó los máximos honores en torneos de gran nivel internacional, sueño con que la selección venezolana que viaje a Puebla tenga al menos pitchers con algo de los recursos y el coraje de Daniel Chino Canónico en el campeonato Mundial de Beisbol de La Habana en 1941, de la, prudencia y el arrojo del novato Luis Peñalver en los Panamericanos de Chicago en 1959, o de la pericia y el compromiso de Nicolás Jaimes en el Campeonato Mundial de Beisbol Juvenil de Caracas en 1960. Se sabe que en el deporte es más determinante contar con los hombres que con los nombres. Se dispone de muy poco tiempo para hacer los ajustes pertinentes, tal vez lo más conveniente sea continuar con el mismo plantel, a menos que de pronto estén disponibles ciertos peloteros apropiados para este tipo de competencia

Mi visión particular es que si este último tren para viajar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021, tiene fecha 22 o 23 de junio, el equipo debería reunirse con la mayor antelación posible, (para el momento cuando escribo esta nota, 16 de junio, ya debería estar reunido entrenando el equipo, para ajustar detalles de química, compenetración, trabajo de equipo). Los rivales dominicanos y holandeses serán de mucho cuidado, sin embargo, una oportunidad como esta, con solo dos contendores, será difícil que se presente en el futuro. El objetivo principal de las posibles modificaciones de la nómina debería concentrarse en el pitcheo, tanto abridor como de relevo.

Si la memoria no me falla solo en tres oportunidades Venezuela ha clasificado para participar en Juegos Olímpicos en deportes de conjunto. El futbol en Moscú 1980, debido a que Brasil ni Argentina a participaron en las eliminatorias porque se sumaron al boicot por la invasión soviética en Afganistán. El baloncesto en Barcelona 1992, luego de la gesta del entrenador Julio Toro y los héroes del pre-olímpico de Portland 1991. El baloncesto de nuevo en Rio de Janeiro 2016, esta vez el entrenador Nestor Che García lideró a los héroes del pre-ólímpico de México 2015.

Venezuela debutará ante República Dominicana el martes 22 de junio a las 5:00 pm, hora de México (6:00 pm, hora venezolana). El 23 se enfrentará a Holanda a la misma hora. El equipo que termine en primer lugar luego de la primera ronda, avanzará directo a la final del sábado 26 de junio a las 2:00 pm, donde se enfrentará al ganador del juego entre el segundo y el tercero a efectuarse el viernes 25 a las 6:00 pm, ambas horas venezolanas.

El equipo venezolano tendrá un juego de preparación el domingo 20 de junio a las 2:00 pm, hora venezolana, ante la novena mexicana, el escenario será el estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México.

El manager José Alguacil anunció la incorporación del jugador del cuadro Alexi Amarista a la novena venezolana. También se espera que se pueda agregar al menos dos lanzadores que aporten experiencia y optimismo al equipo.

Alfonso L. Tusa C. 18 de junio de 2021.