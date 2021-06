Fans de los Bucks dedicaron coro a Kevin Durant y James Harden

Los fanáticos del equipo de Milwaukee Bucks, le dedicaron un pequeño coro a los jugadores de los Brooklyn Nets Kevin Durant y James Harden en la NBA.

En el partido número 6 de la serie de los Playoffs, Kevin Durant y James Harden recibieron unas palabras al final del partido por los fanáticos de los Milwaukee Bucks en la NBA.

Los fanáticos de los Milwaukee Bucks cantaban “Bucks in 7” al final del juego, ya que prácticamente habían ganado el partido número 6 en la NBA.

Aquí el video:

Bucks fans were chanting “Bucks in 7” at the end of the game 🗣 pic.twitter.com/MvapiMFwk9

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 18, 2021