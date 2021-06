Guionista confirma que los retrasos ayudaron a ‘Doctor Strange 2’

La película ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se espera que sea una de ls producciones más importantes de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel, ya que veremos finalmente todo el multiverso en el que se está trabajando y al parecer el cambio de director y muchas otras cosas sirvieron para dar un nuevo tono a la película, ya que en una reciente entrevista el guionista confirmó que los retrasos ayudaron a ‘Doctor Strange 2’.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es la segunda entrega en solitario de este personaje y originalmente Scott Derrickson iba a regresar a la dirección pero debido a diferencias creativas y la búsqueda de otro proyecto hicieron que rechazara volver a dirigir, por lo que se decidió finalmente por Sam Raimi, quien ya tiene experiencia en el género de los superhéroes y el terror, además de algunos retrasos considerables a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

En una entrevista a Michael Waldron para Friends From Work como parte de la promoción de la serie ‘Loki’, el guionista confirmó que los retrasos ayudaron a ‘Doctor Strange 2’, ya que le permitió darle el toque de Raimi que se buscaba:

«En este caso, el COVID-19 nos dio a Sam y a mí más tiempo para hacerlo nuestro. Es genial, me alegra que haya tenido la oportunidad de empujar en una dirección un poco más aterradora. Solo porque Sam lo hace tan bien».

Originalmente el guion había sido escrito por Jade Bartlett, pero después de la salida del director Scott Derrickson, Marvel Studios le encomendó a Michael Waldron reescribirlo después de ver el buen trabajo que había hecho con la serie ‘Loki’, lo que le permitió repetir ese mismo tono además de adecuarlo con toques de terror.

Wipy

Apóyanos Compartiendo :