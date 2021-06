María Celeste Arrarás afirma que Telemundo le hizo «un favor» al despedirla

En su nuevo camino a la programación de CNN, la periodista María Celeste Arrarás alega que Telemundo le hizo un favor al despedirla.

Durante una reciente entrevista donde comentaba su nuevo contrato con la cadena de noticias CNN, la presentadora de televisión puertorriqueña expresó que está encantada de volver a hacer periodismo de investigación y documentales.

Cabe destacar que, en plena crisis por el Covid-19 María Celeste Arrarás fue despedida del programa de Telemundo “Al Rojo Vivo” donde había pasado 18 años al aire. En este sentido, la también escritora dijo que sabía que algún momento podía pasar así que no se vio afectada por la decisión sino al contrario, estuvo favorecida, reseña Gossipvzla.

Asimismo, durante su conversación con el programa Chisme No Like expresó «A las dos semanas, me di cuenta que me estaban haciendo un favor. Trabaja 16 horas diarias pero necesitaba descansar y el resultado ha sido que desde entonces la gente me dice si me he hecho cirugía plástica» hablando de su cambio físico.

Finalmente María Celeste dijo que ahora en su programa dominical le da tiempo de «Descansar, jugar tenis, calidad de vida, estar con mis hijos, mis amigos. Me fueron o me fui tranquila, pero no es venganza. Yo sabía que eso no era un final, sino el principio de un cambio».

Por: Reporte Confidencial

