Más de 70 millones de dólares han costado a los seguros los ingresos por covid en el país, según Cámara

La presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, Carmen Bouffard, afirmó que el sector se ha visto «altamente afectado», no solo por la situación que ya el país venía arrastrando, sino también por la «contracción económica de hace ochos años».

Así lo expresó durante una entrevista ofrecida al Circuito Éxitos este jueves 17 de junio, en donde recordó que «ya vamos por un proceso de hiperinflación de casi cuatro años. Esto, ya tenía una afectación bien importante para el sector, luego en 2019 tuvimos el apagón donde surgieron grandes cantidades de siniestros con motivo del apagón y los saqueos que hubo en varias localidades del país. Llega el 2020 y tras más de un año con la pandemia, el sector asegurador de las empresas que operan en el país, decidieron dar un paso al frente y acompañar a sus asegurados aún y cuando las pólizas excluyen expresamente las patologías derivadas de circunstancias epidémicas y así ha sido desde marzo del año pasado cuando se decretó el Estado de Alarma y cuando se dieron los primeros casos de covid hasta el día de hoy», contó Bouffard.

La representante del sector Seguros agregó que actualmente las aseguradores «siguen recibiendo a sus asegurados y apoyándolos, aún y cuando los números no son nada favorables a riesgo del propio patrimonio de la empresa porque no hay una contraprestación que permita cubrir o soportar este tipo de riesgo, que es altísimo, porque se sabe cuándo empezó y no sabes cuándo va a terminar ni tampoco la celeridad», puntualizó.

En ese sentido, reveló que hasta la fecha los siniestros asumidos solamente por coronavirus «superan con creces los 70 millones de dólares. «Las personas se siguen enfermando pero con otras patologías, accidentes, mujeres que dan a luz», detalló.

Bouffard destacó que luego de la regulación por cobertura establecida por la Superintendencia de Seguros en el mes de marzo, han hecho análisis de costos promedio y han «funcionado de alguna manera que, si bien no corrige las desviaciones, sí ha sido de muchísima utilidad donde se establecieron unos límites dependiendo del tipo de atención, bien sea de tipo ambulatorio, hospitalización y Unidades de Cuidado Intensivo», dijo y agregó que luego de esta regulación, el tiempo promedio en el caso de los pacientes que han necesitado hospitalización, no supera los siete días (el máximo permitido por el ente regulador es 14 días).

-¿Con la aparición de la pandemia se ha visto un incremento en el sector asegurador? ¿Ha animado a la gente a contratar una póliza?

-«Sí, las personas que habían tenido que dejar de asegurarse por la pérdida del poder adquisitivo, ahora están haciendo un gran esfuerzo para poder tener aunque sea una póliza modesta, pero así como han incrementado los casos, también este año los casos por covid en lo que va de año, supera con creces todos los que tuvimos en el 2020», afirmó.

Finalmente, Bouffard señaló que los ciudadanos están procurando migrar a las pólizas en divisas, «aunque no todo el mundo tiene la capacidad de pagar una póliza en dólares, pero a muchos les da cierta estabilidad y así evitan solicitar ajustes de sumas aseguradas frecuentemente. Desde que las compañías nacionales pudieron entrar en esta vía, han ofrecido variedad en algunas de sus coberturas que pueden ser muy modestas y otras con coberturas más amplias que se pueden ajustar a los diferentes bolsillos de las personas», precisó.