Míster Venezuela 2004 Francisco León se declaró homosexual

El modelo, cantante y presentador venezolano ganador de Míster Venezuela 2004, Francisco León, decidió revelar su orientación sexual y declaró ser homosexual.

En su cuenta oficial de Instagram el venezolano aprovechó que estamos en el mes de la celebración del orgullo gay o el «mes Pride» y publicó un vídeo en donde confesó ser homosexual, y explicó porque no lo había dicho antes, comenzó agradeciéndole a sus seguidores por su apoyo:

Quería aclarar algunas dudas que he visto por ahí en las redes sociales y decirles que Soy homosexual. Siempre me había ahogado esa palabra por temor, por miedo al qué dirán y por venir de un país que no estaba preparado para ver a un Míster Venezuela, un presentador de un programa matutino o a un cantante salir del clóset en la década del 2000.

También dijo que muchas ya sabían sobre su orientación, o que lo sospechaban, pero el quería esperar para decirlo. Finalizó diciendo que lo importante al final, es la vida sobre la religión y la sexualidad.

Osmel Sousa, el famoso Zar de la belleza, comentó en un video su opinión sobre la declaración que hizo Francisco León, acerca de su sexualidad. Diciendo que él ya conocía las preferencias sexuales de León, alegando que esto no era nada relevante.

Poco después, publicó un video en el que habló con la influencer «Andrógena», donde le pidió que le «abra» el clóset.

Yo apoyo a todo el mundo, yo soy open mind. Este niño que se declaró ahora, que, por cierto, es amigo mío hace muchos años. Yo lo sabía hace mucho tiempo. Yo no entiendo cuál es el motivo. ¿Tú no quieres abrirme el clóset?.

En otro vídeo, Sousa se le ve saliendo de un clóset, en actitud burlona.

A lo que el Míster Venezuela 2004, decide postear en su historia de Instagram un breve mensaje sobre la reacción de Osmel:

El modelo venezolano publicó otro vídeo en el que cuenta que estaba muy animado para responder muchos mensajes de sus seguidores. Luego revela estar decepcionado de los muchos malos comentarios que recibió:

Esto no es para vandalizar sino para visibilizar, es importante que se levanten voces porque nos demuestra que podemos hacer cosas de salir adelante a mí en este día me ha demostrado quien es quien hay gente de la que me lo esperaba y los que me importa son los que conocía pero bueno importa, se despide pelo e’ brocha.