Oliveros: «La inflación va a un ritmo menor que la del año pasado»

Expertos en finanzas afirman que la estabilidad del dólar se debe a la contención de la administración de Nicolás Maduro. La inflación está baja pero repuntará en cualquier momento. Usuarios señalan que el dólar mueve los precios, subieron las harinas, pastas, carne y embutidos.

El economista Luís Oliveros indicó que “el dólar se mantiene estable porque el Gobierno lo contuvo y lo contiene. La inflación en las dos primeras semanas de junio estuvo baja, pero esto es coyuntural. La inflación retomará su camino y también la variación el tipo de cambio. Más temprano que tarde volverá a aumentar”.

“La inflación va a un ritmo menor que la del año pasado. El BCV publicó que la inflación de mayo se ubicó en 28%. Todo apunta a que la inflación puede terminar el año entre 1.500% y 2.000% igual es una inflación muy alta, no solo de la región sino del mundo”, detalló.

Comerciantes y el dólar

El dueño del local comercial La Finca, Irwin Ramírez, expresó que “la estabilidad el dólar en las últimas semanas hace que se mantengan los precios. Mientras el dólar no suba no afecta a los precios a menos que hayan otras variables, como la falta de gasoil que incide en procesamiento y distribución, y Polar incrementa semanalmente”.

“Un producto puede estar más económico en un local y más caro o igual en la competencia debido a los proveedores, plazos de pago, si son a crédito o de contado de cara al comerciante”, explicó.

Con respecto a si vale la pena ir a la bodega más sencilla en busca de precios más baratos, indicó que “casi la mayoría mantenemos los mismos precios para poder vender. El consumidor busca lo más económico independientemente de la marca, va a varios sitios en busca del precio más barato”.

Refirió que en locales más ostentosos hay mejores ofertas que en los sencillos por el poder de compra y básicamente por el capital de trabajo. A mayor capital se compra más cantidad, el precio disminuye y se hacen ofertas.

Consumidores

Iris Ortiz manifestó que “aumentó todo, harina de maíz, azúcar, arroz, pasta alimenticia, artículos de limpieza subieron de Bs 1 millón hacia arriba. La harina estaba en Bs. 2 millones 300 mil y ahora Bs. 3 millones 100 mil”.

Añadió que “aunque esté estable el dólar o no, igual suben los precios y hasta en dólares. Como no hay control la gente aumenta lo que quiere. Estoy en el local de los chinos a ver si consigo algo más barato. Hay que caminar, ya no es como antes”.

Yanet Gómez indicó que “el precio de la carne y los embutidos aumentó 40%. Si el dólar se mantiene estable, cómo se explica que la carne va para arriba y el costo de mantequilla, azúcar y café se mantienen y los huevos bajaron de Bs. 4 millones 800 mil a Bs. 3 millones 800 mil el medio cartón”.

Comentó que si un producto está más barato en un local, pero en otros está más caro es por la cantidad que compra el comerciante, lo que paga de servicios, local y la cantidad de empleados que tenga.

Agregó que “no vale la pena ir a las bodeguitas a buscar lo más barato, venden tres veces más caro el mismo producto porque no compran por cantidad. Y con el punto quieren cobrar un ‘realero’. En locales más ostentosos hay mejores ofertas porque compran por cantidad y tienen más clientes”.

