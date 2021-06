Perú | Cerrón debería ser incluido encaso “Los Dinámicos del Centro”

Cerrón l Consejero cuestiona que solo se haya detenido a mandos medios en operativo

El consejero regional de Junín José Villasana consideró que Vladimir Cerrón, exgobernador de dicha región y fundador del partido Perú Libre, debería ser incluido en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

Como se sabe, en el marco de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción de Junín efectuó este martes un allanamiento que culminó con la detención de 27 implicados, así como la incautación de una maleta con casi medio millón de soles en efectivo.

Debido a este caso, Cerrón presentó ante la Corte de Ayacucho –junto a exfuncionarios de su gestión- un habeas corpus contra el operativo realizado por la Fiscalía de Junín, alegando una supuesta amenaza de privación de la libertad.

“Al parecer el señor Vladimir Cerrón está considerado como un pez gordo porque él era el gobernador. Todos los que han sido capturados son los mandos medios, los pequeños. Pero, ¿quién es el desesperado o interesado de buscar el hábeas corpus en Ayacucho? El señor Cerrón”, declaró a Exitosa.

En ese sentido, Villasana cuestionó que hasta el momento el fundador de Perú Libre no esté incluido en el caso. “Él debería estar incluido, pero no está. Son cosas raras que suceden desde que el fiscal Omar Tello manifiesta que no hay policías o da argumentos vagos que no ayudan a buscar la justicia o a transparentar el caso”, añadió.

De acuerdo con la Fiscalía, esta organización criminal operaba en torno a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Funcionarios de la institución concertaban con tramitadores y jaladores de escuelas de manejo y centros médicos. Así, se realizaban trámites ilegales para la obtención de licencias de conducir y otros. A través de esta mafia se habrían amasado fuertes cantidades de dinero.