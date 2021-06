Perú | “El pueblo de Perú no se merece unas elecciones fraudulentas”

Diputado español Víctor González anuncia que actuarán ante cortes internacionales si es necesario

Por: Reyna Cárdenas A.

Pueblo / El partido político VOX de España ha presentado una iniciativa ante el Gobierno de su país en atención a las denuncias por irregularidades en la segunda vuelta electoral en Perú. En entrevista con La Razón, el diputado y vicepresidente de VOX, Víctor González, anunció que actuarán también a nivel del Parlamento Europeo y ante las instituciones que sean necesarias, pues considera que no se están respetando las reglas de juego.

-Los representantes de Vox han expresado su preocupación por la situación de las elecciones en nuestro país, ante una serie de situaciones irregulares que se han hecho públicas.

Pues hay una irregularidad yo creo que manifiesta, que ha sido denunciada por los distintos despachos de abogados que han tenido tiempo de verificar un número muy reducido de actas y lo que pedimos –y yo creo que es lo que pide todo el Perú– es que se depuren esas actas, que se depuren las responsabilidades políticas si las hubiera, pero sobre todo que el resultado electoral realmente sea lo que tiene que ser, que es la elección libre y soberana del pueblo del Perú, no la elección de la corrupción ni de la trampa, y para eso lo que exigimos es que se garanticen unas elecciones y la conclusión de un proceso electoral limpio, para celebrar al ganador sea el que sea.

Ello precisamente ustedes lo han señalado en un documento que han presentado al Gobierno de España…

Claro, y no solo eso, sino que en las próximas horas, o sino mañana probablemente, vamos a incitar acciones dentro de la Unión Europea, porque sí creemos que se está obrando de una manera poco transparente o faltando a los propios procedimientos que ustedes tienen recogidos en su Constitución y que eso no se está respetando. Si estos son violados, cosas que hemos visto en otros países o regímenes totalitarios, nuestro objetivo –y concretamente el de esta formación política que respetamos el orden, la ley y la constitución– será luchar contra ello y llevarlo a todos los entes, instituciones internacionales y denunciarlo, e intentaremos hacer ese camino en todos los frentes necesarios.

¿Y ustedes creen que se deberían realizar nuevas elecciones?

Yo creo que esa es una decisión que debe tomar el pueblo de Perú. Igual que veo con gran pesar una injerencia exterior inadmisible, que haya habido gobiernos y medios de comunicación que hayan celebrado o felicitado a un candidato como vencedor, cuando el propio pueblo de Perú, las propias instituciones que están dotadas de esa potestad, no lo han hecho, yo no creo que deba manifestarme en ese sentido. Mi deseo es que se resuelvan las cosas correctamente dentro del ordenamiento jurídico peruano y, una vez que esté resuelto, que todo se haya hecho conforme a la ley, se tendrá que acatar la decisión soberana del pueblo de Perú.

¿Y si no fuera sí?

Si eso no fuera así y hubiese unas dudas fuertes, vamos a decir bien fundadas, como las que yo creo que nos están haciendo partícipes distintos medios de comunicación e informes que a mí me están llegando de distintos despachos de abogados, pues la reflexión que tiene que hacer el pueblo de Perú es si estas elecciones han sido libres o no lo han sido. Si no han sido libres y por lo tanto ha habido una corrupción masificada, pues es una decisión que deben tomar ustedes los peruanos. Lo único que pedimos, y lo único que yo quiero pedir, es un proceso electoral libre, transparente y justo y que se depuren responsabilidades, nada más, que creo que eso es lo que me gustaría que dijesen todos los demás cuando se hacen las elecciones en España.

¿Van a seguir vigilantes hasta que culmine todo este proceso de resoluciones y de apelaciones de las actas electorales?

Nosotros vamos a seguir muy vigilantes, porque conocemos al Grupo de Puebla, las injerencias de estos narcogobiernos totalitarios, la capacidad que tienen de desestabilizar naciones que han sido prósperas, como les ha pasado a naciones vecinas suyas, como es el caso de Chile y Colombia recientemente, y lo que queremos nada más es que venza la democracia, que la democracia perdure y punto. Entonces, contra eso siempre estaremos vigilantes y siempre haremos los correcto sin miedo a nada ni a nadie y en todos los niveles a los cuales nosotros podemos llegar, tanto a nivel nacional, a nivel europeo, y si hiciese falta en cortes internacionales.

¿Qué es lo que van a accionar a través del Parlamento Europeo?

No me pida que le adelante el documento, pero vamos a abrir varios frentes en el Parlamento Europeo, y uno de ellos es la solicitud de una resolución donde el Parlamento Europeo exija que se respeten las normas que los peruanos han dado de unas elecciones libres.

¿Creen que esto no se ha dado así?

Le recuerdo las más de 800 actas que tiene denunciada una formación (Fuerza Popular). Me han mandado un archivo donde estadísticamente hay una desviación que no se corresponde, por la falta de votos nulos, blancos y votos a la candidata Keiko (Fujimori). Creo que lo que ustedes deben exigir y lo que debe exigir toda la sociedad democrática es que se esto se haga de la manera posible, acta por acta se discuta se vea y con luz y taquígrafo para que nadie pueda tener ninguna sombra de duda. Nos gustará a unos más o menos el resultado, pero no habrá nada que discutir y lo acataremos todos los demócratas sin lugar a dudas.

El Jurado Nacional de Elecciones aparentemente está muy parcializado y ha habido cuestionamientos hacia su presidente (Jorge Salas Arenas) por un presunto sesgo ideológico.

Yo no quiero presumir, por sus actos los juzgaréis. Entonces veamos qué es lo que hace este señor, pero nosotros vamos a ser intransigentes ante cualquier sospecha de violación de los principios democráticos. Cuando a los hechos concluidos nos refiriéramos, y ya le he mencionado la batería de acciones presentadas y que vamos a presentar en el futuro, según vaya avanzando y acercándose la conclusión del proceso electoral, y bueno pues, que cada uno es responsable de sus actos y este señor tiene que ser responsable de los actos que está haciendo.

Aquí en España ya están muy acostumbrados a que los que rompen la ley les persigamos judicialmente y a unos de ellos ahora los tienen indultados. Son batallas que estamos acostumbrados a librar, y lo haremos. Yo creo que el pueblo de Perú no se merece unas elecciones fraudulentas, y por lo tanto nosotros vamos a ayudar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto se resuelva libre y democráticamente, y espero que también lo hagan muchas otras formaciones, estamos recopilando apoyos en la Unión Europea, algunos de ellos muy significativos.