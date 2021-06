Red versión Taylor, será el próximo álbum con 30 canciones

La cantante Taylor Swift ha anunciado que el próximo álbum que presentará será una nueva versión de Red, lanzado en 2012.

En medio de una serie de mensajes sobre la ruptura sentimental que publicó en Twitter este 18 de junio, Swift escribió: “Imaginar tu futuro siempre puede llevarte de viaje al pasado. Y lo que quiero decir es que el próximo álbum que liberaré será mi versión de Red”. Y dio como fecha el 19 de noviembre. Ya puede preordenarse en el sitio oficial de la artista.

Red fue el cuarto álbum de estudio de Swift, con 16 canciones en la versión simple, incluyendo sencillos como We Are Never Ever Getting Back Together, 22 y I Knew You Were Trouble, y 22 canciones en la edición de lujo. Pero ahora habrá 30, y una de ellas tiene alrededor de 10 minutos de duración.

La intérprete y compositora añadió que en lo musical y en lo lírico, Red es la semblanza de una persona con el corazón roto. “Es desordenado, un mosaico de sentimientos que de alguna forma se unen al final. Feliz, libre, confundido, solitario, devastado, eufórico, salvaje y torturado por los recuerdos del pasado”.

The next album that I’ll be releasing is my version of Red, which will be out on November 19. This will be the first time you hear all 30 songs that were meant to go on Red. And hey, one of them is even ten minutes long🧣 https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 18, 2021