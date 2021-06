Skinimalismo: la nueva tendencia para cuidar tu piel con pocos productos

En la actualidad, hay una amplia variedad de técnicas y productos para cuidar la piel. Sin embargo, una nueva tendencia llama la atención por su simplicidad, el skinimalismo. ¿Sabes de qué se trata y cuáles son sus ventajas? A continuación, te contamos todo al respecto.

Para empezar, cabe destacar que este método sugiere el uso de pocos cosméticos en el maquillaje, la limpieza y el tratamiento facial. Asimismo, se relaciona con artículos fabricados con ingredientes naturales que favorecen la oxigenación, la protección y la hidratación de la dermis desde el interior.

¿En qué consiste el skinimalismo?

Una de las premisas asociadas al skinimalismo se establece en la popular frase «menos es más». Consiste en minimizar la cantidad de productos que sueles usar, además del número de ingredientes activos que contienen. La tendencia persigue el brillo y la lozanía de la piel, sin caer en los excesos.

En ocasiones, el uso desmedido de productos cosméticos no mejora el aspecto cutáneo, sino que acaba perjudicándolo con consecuencias como el acné, las irritaciones, el enrojecimiento, entre otros. El skinimalismo propone usar menos sustancias, pero multitareas.

Sumado a esto, promueve un concepto de belleza sostenible, ya que parte de fórmulas completas que conllevan a los resultados deseados. Por ejemplo, en lugar de comprar dos cremas humectantes – una para el día y otra para la noche – , recomienda usar solo una con una composición integre ambos beneficios.

El skinimalismo propone reducir la cantidad de productos para cuidar la piel y apostar por aquellos que son multibeneficios.

Pasos fundamentales del skinimalismo

De acuerdo con una publicación de la Academia Española de Dermatología y Venereología, los tres puntos claves para mantener una piel sana abarcan protegerse del sol, hidratarse y acudir de forma periódica a revisiones médicas de manchas y lunares.

El skinimalismo no se aleja de dichas recomendaciones. De hecho, enfatiza en que estos son los fundamentos para mantener un cutis saludable y libre de imperfecciones. A continuación, los detallamos.

Limpieza matutina

La aplicación de limpiadoras faciales es determinante para evitar imperfecciones cutáneas. Como lo expone un artículo publicado en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, su uso regular contribuye a prevenir afecciones como el acné.

Como es costumbre, lava tu cara por las mañanas, y no lo hagas solo con agua. Usa un limpiador humectante que al mismo tiempo retire las impurezas que quedan sobre la superficie de la piel.

Hidratación

No existe piel que no necesite hidratación. Según el tipo de dermis varía el producto, pues las más grasas se favorecen de texturas que no den sensación de pesadez; los geles se recomiendan en lugar de las cremas.

Protección solar

La fotoprotección no puede faltar porque aparte de prevenir los problemas cutáneos, retrasa el envejecimiento de la piel. De acuerdo con un análisis de Forbes Panel, cuatro de los cinco mejores protectores solares faciales del mercado son de SPF50, el restante es de SPF90. Coincide el alto espectro.

Lo aconsejable es que lo apliques así no salgas de casa o si el día está nublado. La selección, acota la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, dependerá del color o fototipo de la piel, las patologías cutáneas de base, las particularidades de la dermis y las necesidades individuales.

Se aplica sobre las áreas expuestas a los rayos UV, y se repite tras sudar, después de bañarse o luego de estar largo rato al viento.

Limpieza nocturna

Nunca te vayas a la cama sin desmaquillar. Limpiar la cara por las noches es primordial para evitar que los poros se taponen y den problemas. Lo ideal es optar por un producto con base de aceite que remueva el maquillaje, la grasa y los restos de protector solar.

Posterior a este paso, un gel acuoso o un sérum concentrado en ácido hialurónico completa la rutina. Los hay para afecciones particulares como el acné, o de efectos múltiples como antioxidantes, rejuvenecedores, reafirmantes, desvanecedores de manchas, etcétera.

Reduce a lo mínimo con el skinimalismo

El skinimalismo no se refiere solo a la simplificación de la cantidad de productos de cuidado para la piel. Se extiende hasta disminuir al máximo el uso de maquillaje. Su sustento está en que ya las pieles no requieren de tantos polvos, bases, pintalabios u otros productos.

El skinimalismo propone usar cosméticos a base de ingredientes naturales para evitar alteraciones cutáneas.

Conserva la lozanía de tu piel

Para prevenir incidencias y conservar el cutis sano, muchos recurren a productos como los siguientes:

Sérum antiedad: son emulsiones concentradas, pero ligeras, que dan luz a la piel al mismo tiempo que la hidratan y retardan las señales de envejecimiento.

Mascarilla purificante: preparada para deshacerse de las células muertas, las toxinas y las impurezas. El fin último es refrescar.

Gel limpiador: no contienen parabenos ni jabones, sino componentes que dejan una piel pulcra y suave. Por lo general calman, desinflaman, equilibran el pH y controlan la grasa.

Crema recuperadora: untarla es ganar un acabado resplandeciente durante el día. Se coloca antes del maquillaje y la piel la absorbe con rapidez.

Apegados al skinimalismo, recuerda que lo ideal es hallar productos multibeneficios que reduzcan el número de artículos y que ayuden a que tu piel esté sana e iluminada. Consulta con tu dermatólogo los que te favorecen.

