La principal alma mater de la región insular está en el suelo. Ante esto representantes de la sociedad civil y gremios que laboran en la Universidad de Oriente núcleo de Nueva Esparta, reclamaron al Ministerio de Educación Universitaria que se aboque a la recuperación de las instalaciones de este recinto educativo.

Realizaron un recorrido por las instalaciones para conocer de primera mano el estado actual de la Udone, la cual se ha visto afectada por la delincuencia que se ha llevado todo lo que ha podido de las aulas, laboratorios, oficinas administrativas y del parque automotor.

Sociedad civil y docentes alzan sus voces para el rescate de la UDO Nueva Esparta / Olyana Marcano

Pedro Cabello Poleo, ex rector de la Udone, lamentó el deterioro en que se el núcleo insular por falta de recursos, por lo que exigió a la autoridades que rigen la educación superior, el envío de las asignaciones para poder recuperar esas instalaciones.

Complicaciones

Afirmó que los autobuses para el transporte de los estudiantes y el comedor universitario, se encuentran desmantelados, lo que dificulta la vuelta a las aulas de los alumnos de las diversas carreras.

“Una democracia sin universidad, no es democracia. Si no hay universidad no hay democracia y no hay alma en un país. Esto es lo que estamos padeciendo en este momento. Quiero en nombre de todos los estudiantes y profesores solicitar el apoyo de todo el pueblo al núcelo y aunar esfuerzos para ayudar a la reconstrucción de sus espacios físicos”.

Clases online

El docente y ex decano Luis Ávila Guerra, aseguró que no están dadas las condiciones para iniciar actividades académicas vía online, toda vez que los servicios de electricidad y la conexión a internet son muy inestables.

“En mi clase se inscribieron 22 estudiantes en mi curso y quedan 10, porque no tienen teléfono inteligente, computadora e internet, tampoco hay electricidad algunas veces. No hay condiciones para que la educación sea desde casa como dice el Gobierno”.

Además de eso, son pocos los estudiantes que cuentan con teléfonos inteligentes o equipos de computación en condiciones para conectarse a las actividades telemáticas.

