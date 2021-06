+VIDEO | Viera Blanco: Dinero recaudado en conferencia de donantes no es para Guaidó

La Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos celebrada este jueves, desde Canadá, logró el compromiso de países e instituciones de aportar 1.554 millones de dólares a esta crisis, de los que 954 millones serán donaciones y 600 millones créditos.

Además, Colombia se comprometió a conceder un estatus de protección temporal a 1,8 millones de migrantes mientras que otros países, como Perú, Ecuador, la República Dominicana y Estados Unidos, ofrecieron medidas similares de regularización de los desplazados.

La ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, país que organizó la conferencia junto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destacó que este año seis nuevos países han acordado contribuir con fondos.

La cifra de donaciones es superior a la cifra alcanzada durante la anterior conferencia, celebrada el año pasado en España, cuando los compromisos se establecieron en 653 millones de dólares. Durante una entrevista con el periodista de VPITV, Sergio Novelli, el representante de Juan Guaidó en Canadá, Orlando Viera Blanco, lamentó que de esos recursos recaudados en el 2o20 solo se ha liberado el 15 por ciento.

#AlDíaConSergio | Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco): "La primera Conferencia recaudó un monto similar de dinero, pero aún no se ha liquidado todo ese dinero" #18Jun



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DPZhyQ pic.twitter.com/mIJKZuuMRZ — VPItv (@VPITV) June 18, 2021

Para quienes han expresado su preocupación sobre el dinero recaudado, Viera-Blanco aclaró que esos recursos no van a la administración de Juan Guaidó sino a terceras naciones, despachos multilaterales que se encargan de la auditoria y distribución a los países que tienen venezolanos refugiados en su territorio.

“El manejo del dinero es a través de órganos multilaterales como Acnur, la Asociación Internacional de Migraciones, la plataforma Refugio por Venezuela, quienes a través de organizaciones de auditoria van liquidando ese dinero a través de los programas que presente cada gobierno del país donde se encuentren refugiados venezolanos”, aclaró.

#AlDíaConSergio | @ovierablanco, conversa sobre la Conferencia Internacional de donantes para la ayuda de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. #18Jun



Conéctate a nuestra señal #EnVivo aquí: https://t.co/tas4DPZhyQ pic.twitter.com/sMCV9w4P7I — VPItv (@VPITV) June 18, 2021

Añadió que el dinero recaudado en esta conferencia de donantes también intenta lograr el ingreso de vacunas a Venezuela, uno de los países con niveles más bajos de inmunización en toda Latinoamérica.

Recordó que las fundaciones no gubernamentales venezolanas que asistan a los refugiados y aún no han recibido la ayuda deberán completar su registro ante los organismos multilaterales, un requisito previo de auditoría para controlar la trayectoria de esos recursos. Aclaró que no es «un cheque en blanco» sino que cada programa deberá ser sustentado para justificar y validar esos aportes.

Orlando Viera Blanco seguirá siendo el enlace entre la oposición y los migrantes venezolanos en Canadá, país que este año canaliza la ayuda internacional para la inmensa diáspora regada por el mundo. Para los interesados en contactarlo, ofreció varios correos: [email protected], [email protected], [email protected]

800 Noticias

Apóyanos Compartiendo :