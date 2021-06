EEUU | La tormenta tropical Claudette deja inundaciones y tornados en EE.UU.

La tormenta tropical Claudette provocó este sábado inundaciones y tornados, que dejaron un saldo de al menos tres heridos y más de medio centenar de viviendas dañadas, antes de degradarse a depresión tropical sobre el sureste de Estados Unidos.

La tercera tormenta tropical de este año en la cuenca atlántica ha generado varios tornados en Alabama y Florida, donde, según la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Escambia (EMA), un tornado tocó tierra en el área de East Brewton dejando al menos tres heridos y varias viviendas dañadas.

Un parque de casas móviles en la frontera entre Florida y Alabama sufrió graves desperfectos, con medio centenar de estas viviendas dañadas, mientras que el tejado de un centro polideportivo salió volando por los fuertes vientos, indicó el canal Local 10.

A esto hay que sumar la caída del tendido eléctrico y que un camión de grandes dimensiones se volcara debido al «fuerte viento o relacionado con un tornado», aunque sin heridos, informaron las autoridades de emergencias del condado de Escambia, en el extremo occidental de Florida.

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, este sistema de bajas presiones se encuentra sobre el estado de Alabama y genera todavía vientos de 35 millas por hora (55 kilómetros por hora).

Claudette, que había tocado tierra la pasada madrugada cerca de Nueva Orleans, en la costa estadounidense del Golfo de México, con vientos de 45 millas por hora (75 kilómetros por hora), ha ido perdiendo fuerza en su recorrido por el interior del país en una tendencia que se mantendrá en los próximos días.

Sin embargo, se prevé que el lunes vuelva a recuperar la categoría de tormenta tropical sobre Carolina del Norte antes de salir al océano Atlántico.

Hasta ahora ya ha causado inundaciones en numerosos puntos del sureste del país y los meteorólogos del NHC esperan que Claudette produzca todavía más fuertes lluvias en Florida, Alabama y Georgia hasta esta noche y en las Carolinas el domingo.

Tropical Storm #Claudette continues to produce heavy rains and gusty winds across portions of the northern Gulf coast. A Tropical Storm Watch has now been issued for portions of North Carolina. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN for details. pic.twitter.com/2fM9MOOxMv

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 19, 2021