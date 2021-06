El derecho humano al referendo revocatorio (RR) Dr Alejandro González

ESPECIAL

EL DERECHO HUMANO AL REFERÉNDUM REVOCATORIO.

Dr. Alejandro González (Constitucionalista)

En mi opinión el Revocatorio es un nuevo derecho humano (desde 1999), de carácter político, cuyos titulares somos todos los ciudadanos, y que se encuentra reconocido en la Constitución.

Ejercer tal derecho no legitima a la dictadura.

Lo contrario sería cómo no asistir a las victimas de la represión, convertidos en presos políticos, ante los tribunales penales, cuya actuación es bastante cuestionable en todos los sentidos, para no reconocer ni su legitimidad ni su legalidad, abandonando el derecho a la Libertad personal de los ciudadanos que se oponen a la dictadura y del cual son víctimas precisamente los ciudadanos que disienten del régimen y que son detenidos arbitrariamente sin haber cometido delito alguno. Es abandonar a los presos políticos en la Carcel aún siendo inocentes, y ello para no reconocer la legalidad y la legitimidad del Estado Criminal que tiene secuestrado el poder.

Los derechos humanos son para ejercerlos, en Democracia y en dictadura, y no debemos renunciar a ellos ante una tiranía que controla el poder a través de la Violencia y el Crimen.

El RR debemos verlo como una estrategia política que va más allá.

Es una oportunidad para desenmascarar a una dictadura que intenta disfrazarse de democracia, pues es más nítido su impacto que las elecciones regionales que se promueven.

El RR es una oportunidad para la movilización política y social; para la Unidad sin exclusiones; para que el CNE muestre su talante ante la comunidad internacional y ante los ciudadanos ingenuos que aún piensan que es posible las elecciones sin condiciones; para desenmascarar a los que se disfrazan de opositores siendo colaboradores del régimen; y para la participación política de la sociedad civil que no aspiran cargos sino Libertad y Democracia.

No apoyar al RR es seguir asistiendo, como convidados de piedra, al teatro electoral que desarrolla el régimen con la ayuda de algunos que se dicen opositores; es seguir en estado catatónico de embelesamiento ante la verdadera oposición que solo hace política declarativa por medio de acuerdos muy bonitos pero que no vinculan ni conectan con la realidad social y ciudadana; es seguir alineados en una oposición que solo declara pero que no propone acciones políticas concretas que conciten el apoyo ciudadano.

El RR es una oportunidad para la resistencia civilizada y pacífica frente al autoritarismo.

Celebro la iniciativa de este grupo de ciudadanos.

