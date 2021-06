España | clasificación de GP Francia F1 2021, en vivo

Fernando Alonso quiere aprovechar que Alpine corre en casa para hacer una buena sesión de clasificación de cara al Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Carlos Sainz, que viene de ser tercero en los Libres 3, también afronta con optimismo la clasificación.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 en Francia

15:58 – Llega la hora de la verdad, empieza la Q3

¿Quién se llevará la pole?, ¿será un piloto de Mercedes o uno de Red Bull?, ¿lograrán Fernando Alonso o Carlos Sainz clasificar tras ellos? Son algunas de las preguntas que resolverá la Q3. Doce minutos por delante.

15:52 Termina la Q2 con Bottas primero

Valtteri Bottas marca el mejor tiempo y Carlos Sainz pasa como quinto y Fernando Alonso como octavo. Se queda fuera su compañero Esteban Ocon y también Vettel, Giovinazzi, Russell y Mick Schumacher.

15:47 – Así está la zona de eliminación

Ocon, Vettel, Giovinazzi y Russel estarían ahora mismo eliminados junto a Mick Schumacher. Tres minutos para el final.

15:44 – Hamilton, mejor tiempo

Hamilton supera el crono de Sergio Pérez y relega a Carlos Sainz a la cuarta posición. Fernando Alonso es octavo.

15:43 – Alonso se pone séptimo

Fernando Alonso mejor que Leclerc y peor que Hamilton. Alonso se pone séptimo.

15:41 – Los Red Bull superan a Carlos Sainz

Verstappen supera a Carlos Sainz y Sergio Pérez supera a Verstappen. ¡Qué tiempazo ha hecho Carlos Sainz con los neumáticos medios!

15:40 – ¡Carlos Sainz se pone primero!

Carlos Sainz por delante de Bottas y de Hamilton.

15:35 – Empieza la Q2

Recordar que Schumacher está eliminado, por lo que sólo caerán cuatro pilotos en la Q2. Russell y Giovinazzi deberían ser dos de ellos.

15:33 – Así fue el accidente de Tsunoda

The clock is stopped with just four minutes of Q1 completed after Tsunoda’s spin#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/TaBRbpezV0 — Formula 1 (@F1) June 19, 2021

15:32 – Así ha quedado el coche de Mick Schumacher

🚩 RED FLAG 🚩 Schumacher crashes at Turn 7 and brings Q1 to a slightly premature end Session will not be restarted#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/72ecKICPdQ — Formula 1 (@F1) June 19, 2021

15:28 – Termina la Q12 con una bandera roja de Mick Schumacher

Mick Schumacher contra el muro. Bandera roja y fin de la Q1. Caen eliminados Tsunoda, Stroll, Mazepin, Raikkonen y Latifi. Mick Schumacher pasa el corte peso saldrá decimoquinto. Verstappen ha marcado el mejor tiempo por delante de Hamilton y de su compañero. Sainz ha sido séptimo y Fernando Alonso décimo.

15:24 – Así está la zona de eliminación

Tsunoda está eliminado y Stroll todavía no ha completado una vuelta. Junto a ellos estarían fuera de la Q2 Latifi, Raikkonen y Mazepin. Mick Schumacher está fuera de la zona de eliminación. Faltan 3 minutos para el final.

15:22 – Leclerc sale de la zona de eliminación y Sainz mejora

Leclerc, que estaba en zona de eliminación, ahora es duodécimo. Carlos Sainz ha escalado hasta la séptima posición.

15:21 – Fernando Alonso se queja

Fernando Alonso ha sido noveno y se ha quejado por radio de subviraje “horrible” en su coche

15:19 – Verstappen se pone primero

Carlos Sainz, mejor que Leclerc, se sitúa undécimo. Verstappen ha marcado el mejor tiempo por delante de Sergio Pérez, de Bottas y de Hamilton. Alonso, noveno.

15:14 – Fernando Alonso y Carlos Sainz están en pista

A falta de 13 minutos para el final, todos los pilotos están en pista en busca de su primer crono.

15:12 – Un minuto para que se reinicie la Q1

Un minuto para que se reanude la sesión de clasificación. Todavía ningún piloto ha completado vuelta.

15:11 – Tsunoda, primer eliminado

La grúa se lleva el coche de Tsunoda que se convierte en el primer eliminado en la Q1. Va bien AlphaTauri en Francia por lo que Fernando Alonso y Carlos Sainz se han quitado un rival.

15:08 – Alonso, beneficiado con el accidente

Tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon eran los únicos pilotos que no habían salido a pista por lo que sus neumáticos siguen intactos.

15:04 – Bandera roja por accidente de Tsunoda

Tsunoda se ha ido contra la barrera. Está bien, no ha sido un golpe muy fuerte. Bandera roja en pista, se para el cronómetro.

15:03 – Carlos Sainz, en pista

Carlos Sainz ha salido a la pista mientras que Fernando Alonso es uno de los pilotos que sigue en su garaje.

14:57 – Arranca la Q1

Los Haas y los Williams, candidatos a caer eliminados. Habrá que ver si George Russell hace uno de sus milagros y se clasifica para la Q2. Esto debería comprometer a los Alfa Romeo. Alonso y Carlos Sainz deberían clasificarse para la Q2 sin problemas. También Hamilton cuyo coche ya está listo para salir a pista.

14:57 – Cuidado con Bottas

Por lo visto en los Libres, Valtteri Bottas está algo mejor que Hamilton en Francia. No obstante, el británico siempre saca un punto extra en la sesión de clasificación.

14:54 – Pánico en Mercedes

A falta de menos de diez minutos para el inicio de la sesión de clasificación, Mercedes trabaja a contrarreloj para reparar el coche de Lewis Hamilton.

14:51 – Declaraciones de Fernando Alonso

“Estamos en Francia, con un equipo francés y es momento de cumplir aquí en Paul Ricard”, decía Fernando Alonso tras ser cuarto en los Libres 2 del viernes. “Las condiciones han sido complicadas con vientos fuertes y altas temperaturas en pista, pero creo que podemos estar bastante satisfechos con lo que logramos”, continuaba diciendo. “Hasta ahora creo que nos vemos bastante competitivos aquí”, finalizaba.

14:45 – Declaraciones de Carlos Sainz

“En este circuito, este tipo de pista, es un poco una vuelta a la realidad para nosotros, no nos va tan bien como Bakú o Mónaco, pero el feeling con el coche ha sido bastante decente y el equilibrio no estaba mal”, decía Carlos Sainz el viernes.

14:40 – Marc Gené, muy optimista con Carlos Sainz

Marc Gené considera que puede haber sorpresas y que Carlos Sainz puede clasificar tercero o cuarto si algún piloto de Mercedes o de Red Bull falla.

14:35 – Las opciones de Carlos Sainz y de Fernando Alonso

Carlos Sainz y Fernando Alonso afrontan a terminar quintos la sesión de clasificación. Si bien Carlos Sainz ha tenido la misma aspiración en anteriores sesiones de clasificación, es la primera vez que Fernando Alonso tiene una opción real de acabar tan arriba.

14:30 – Resultados de los Libres 3 del Gran Premio de Francia

Max Verstappen ha marcado el mejor tiempo por delante de Valtteri Bottas. La gran sorpresa de la última sesión de entrenamientos ha sido Carlos Sainz con un tercer puesto. Fernando Alonso terminó séptimo por delante de su compañero Esteban Ocon.

That’s P1 for @Max33Verstappen, who never looked out of his comfort zone 👏 Here’s how FP3 finished overall 👇#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/khHGROgPh8 — Formula 1 (@F1) June 19, 2021

Previa de la sesión de clasificación del GP de Francia

La Fórmula 1 llega a Francia con una sesión de clasificación ilusionante para los pilotos españoles. Si ayer Fernando Alonso era cuarto en los Libres 2, hoy Carlos Sainz ha sido tercero en los Libres 3 por detrás de Valtteri Bottas y de Max Verstappen, que ha sido el más rápido. Alonso, por su parte, ha sido séptimo por delante de su compañero Esteban Ocon.

Cabe señalar que Alpine, que presenta “mejoras menores” en Francia, corre en casa y aspira a hacer una buena carrera. Dejados atrás los circuitos urbanos, Mercedes y Red Bull deberían volver a ser inalcanzables para el resto de escuderías. Alpine, por tanto, confía en asentarse como el tercer equipo de la parrilla, algo que también ambicionan Ferrari y Mclaren.

En lo que respecta a la escudería británica, Lando Norris ha sido sexto por detrás de Sergio Pérez y de Lewis Hamilton, que a su vez han quedado por detrás de Carlos Sainz. Sin embargo, Daniel Ricciardo no ha podido más que ser décimo, por lo que es difícil intuir cómo será el rendimiento de McLaren en Francia, aunque la sesión de clasificación despejará algunas dudas.

¿Dónde ver la sesión de clasificación del GP de Francia 2021 por TV?

La sesión de clasificación del Gran Premio de Francia 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Francia 2021 de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO.